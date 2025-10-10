엔비디아, xAI에 20억달러 투자…AI 인프라 경쟁 가속

xAI, 총 200억달러 자금 조달

인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아가 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 AI 기업 xAI에 20억달러(약 2조8000억원)를 투자한다고 블룸버그통신이 9일(현지시간) 보도했다.

이번 자금 조달 규모는 총 200억달러에 달하며, 엔비디아는 최대 20억달러를 투입할 예정이다. 자금 조달은 75억달러의 지분 투자와 125억달러의 부채로 나뉘며, 엔비디아는 지분 투자에 포함된다. 소식통은 이 같은 조달 규모가 당초 xAI가 계획한 것보다 더 큰 규모라고 밝혔다.

특히 이번 자금 조달에서 별도로 설립되는 특수목적회사(SPV)가 엔비디아의 칩을 구매하고, xAI가 이를 5년 동안 빌려 사용하는 방식이 주목된다. 이 방식은 회사의 지분 등이 아닌 그래픽처리장치(GPU) 자산을 담보로 하는 형태로, 기술 기업들이 부채 부담을 줄이면서도 대규모 인프라 자금을 확보할 수 있는 새로운 모델로 주목받고 있다고 블룸버그통신은 전했다.

이번 거래는 고객의 AI 인프라 투자를 늘리려는 엔비디아의 전략적 행보로 풀이된다. xAI는 테네시주 멤피스에 세계 최대 데이터 센터 '콜로서스'를 구축하고 있다. xAI는 이곳에 탑재되는 엔비디아의 GPU를 당초 10만대에서 100만대 수준으로 대폭 늘린다는 계획이다.

xAI는 이미 올해 초 약 100억달러의 지분 및 부채 자금을 조달한 바 있다. 이후 머스크 CEO는 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "우리는 많은 자본을 갖고 있다"고 밝힌 바 있으나, 블룸버그통신은 xAI가 매달 10억달러를 소진하고 있어 추가 자금이 필요한 상황이라고 전했다.

이번 xAI의 대규모 자금 조달은 기술 기업 전반에서 벌어지고 있는 AI 인프라 구축 경쟁 중 하나다. 주요 빅테크(대형 정보기술 기업)는 최고 수준의 AI 모델 개발을 위해 수백억달러 규모의 투자를 잇달아 진행하고 있다.

앞서 오픈AI는 지난 6일 반도체 설계업체 AMD의 칩을 다년간 사용하는 계약을 체결했다. 또 메타는 290억달러 규모의 데이터센터 자금 조달 계약을 맺었으며, 오라클도 AI 인프라 강화를 위해 380억달러의 부채 패키지를 조달한 바 있다.





