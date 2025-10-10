본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

시흥시, 거북섬 야간경관조명 명칭 선호도 조사 19일까지 실시

정두환기자

입력2025.10.10 09:14

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공모로 선정된 5개 명칭 대상

경기도 시흥시는 10일부터 오는 19일까지 '거북섬 야간경관조명' 명칭에 대한 선호도 조사를 진행한다.

시흥시, 거북섬 야간경관조명 명칭 선호도 조사 19일까지 실시
AD
원본보기 아이콘

이번 선호도 조사는 지난달 실시한 명칭 공모 결과를 바탕으로 선정위원회가 선정한 5개의 후보 명칭 중 국민이 가장 선호하는 이름을 선택하는 방식으로 진행된다.


후보 명칭은 ▲터틀빔 ▲터틀라이트 ▲터틀아이 ▲거북별빛 ▲터틀오로라 등이다. 시는 이번 선호도 조사 결과를 반영해 최종 명칭을 선정할 예정이다.

조사에는 국민 누구나 참여할 수 있다. 희망자는 네이버 폼 설문조사 링크나 관련 포스터의 QR코드를 통해 참여할 수 있다.


최종 명칭은 조사 결과를 반영해 오는 23일 시 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 발표한다. 참여자 중 추첨을 통해 5명에게는 2만5000 상당의 손 선풍기를 경품으로 제공한다.


임병택 시흥시장은 "국민 여러분의 적극적인 투표 참여로 거북섬 야간경관조명의 공식 명칭이 결정돼 거북섬이 더욱 의미 있고 친근하게 다가가길 기대한다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"임금삭감 없는 정년 65세…신입도 초봉 올려줄게" 특단 대책 내놓은 日 은행 "임금삭감 없는 정년 65세…신입도 초봉 올려줄게"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

韓 문화 아이템 '뮷즈' 세계로 나간다...홍콩·북미·유럽 진출

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

현대차 자율주행 수소트럭, 美 타임지 선정 '2025 최고 발명품'

조부모→손주 증여 5년간 3.8조원…"3분의2 초등학교 졸업전 증여"

새로운 이슈 보기