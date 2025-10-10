본문 바로가기
파주시, 운정호수공원 피크닉장 시범 운영 개시

이종구기자

입력2025.10.10 09:14

시계아이콘00분 37초 소요
온라인 사전 예약제 운영
쾌적한 가족·시민 휴식공간 제공

경기 파주시는 오는 14일부터 운정호수공원 내 '피크닉장'을 시범 운영한다고 10일 밝혔다.

파주시, 운정호수공원 피크닉장. 파주시 제공

이번 개장은 시민들에게 쾌적한 휴식과 여가 공간을 제공하고, 가족 단위와 소규모 모임을 위한 도심 속 휴식 공간을 마련하기 위해 추진됐다.


'운정호수공원 피크닉장' 예약은 온라인 사전 예약제로 운영되며, 개장 첫 주에 한해 10월 2일 오후 6시부터 10월 6일 오전 9시 59분까지 예약할 수 있다. 이후에는 이용일 2주 전 예약이 가능하며, 예약은 파주시청 누리집 문화관광 게시판 내 '피크닉장 예약' 항목을 통해 진행할 수 있다.

'피크닉장'은 연중 운영되지만 매주 월요일은 정기 휴무일로 지정된다. 또한 오전과 오후 두 차례로 나누어 운영되며, 총 5개동이 마련되어 있다. 1개동에 최대 8명까지 이용이 가능해 가족 단위나 소규모 모임이 쾌적하게 이용할 수 있도록 했다.


'운정호수공원 피크닉장'은 바닥분수와 호수 전망 산책로가 인접해 있어 시민들이 도심 속 자연 속에서 휴식을 즐길 수 있는 공간으로 조성되었다. 파주시는 온라인 예약제를 통해 공간을 효율적으로 관리하는 동시에 연말까지 시범운영을 통해 이용객들의 의견을 반영, 추후 시민들에게 더욱 편리한 서비스를 제공한다는 방침이다.


정정희 도시관리과장은 "운정호수공원 피크닉장이 시민들의 여가 생활과 가족 중심의 문화 활동 공간으로 자리 잡기를 기대한다"라고 전했다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

