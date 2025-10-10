본문 바로가기
관광공사 강화도 체류형 여행상품 '바닷가 북피크닉' 출시

박병희기자

입력2025.10.10 09:11

오는 24~26일 강화도 잠시섬에서

한국관광공사 경인지사는 '협동조합 청풍'과 함께 강화도 체류형 테마 여행상품 '바닷가 북피크닉'을 선보인다고 10일 밝혔다.


바닷가 북피크닉은 강화도 지역의 매력을 온전히 느낄 수 있도록 지역 예술인, 책방, 로컬 상점 등 지역 커뮤니티가 프로그램 전반에 참여해 여행자와 교류하는 체류형 여행상품이다. 이번 여행상품을 함께 기획한 협동조합 청풍은 강화도의 자원을 새로운 관점으로 풀어내는 기획으로 2024년 '한국관광의 별 지역성장 촉진 콘텐츠' 부문에 이름을 올렸다.

관광공사 강화도 체류형 여행상품 '바닷가 북피크닉' 출시
바닷가 피크닉은 오는 24일부터 26일까지 2박3일 일정으로 운영된다. 강화도에 머물며 북토크, 바닷가 요가, 돈대 콘서트 등을 즐기고 해양자원과 연계한 다양한 활동에 참여할 수 있다. 지역 주민과 교류하는 커뮤니티형 프로그램을 강화해 체류, 치유, 교감 등을 중요시하는 최근 여행 트렌드가 적극 반영됐다.

여행상품과 관련한 자세한 내용은 '강화유니버스' 누리집에서 확인할 수 있다.


곽대영 관광공사 경인지사장은 "강화도의 해양관광 자원과 세분화된 여행 트렌드의 융복합, 지역과의 교감이 이번 기획의 핵심 요소"라며 "앞으로도 생활인구에서 한발 더 나아간 관계인구 확산을 위한 콘텐츠 및 상품 개발에 힘쓰고 지역의 인구 소멸 대응에 노력해 나가겠다"라고 밝혔다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
