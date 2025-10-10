본문 바로가기
[오늘의신상]CJ제일제당, '비비고 얇은피 왕교자' 출시

한예주기자

입력2025.10.10 09:20

기존 '비비고 왕교자' 대비 만두피 약 10% 얇아

CJ제일제당 이 만두피는 더 얇게, 만두소는 더 채운 '비비고 얇은피 왕교자'를 선보인다고 10일 밝혔다.


이번 제품은 자사몰인 CJ더마켓에서만 판매하는 전용 제품으로, 기존 '비비고 왕교자' 대비 만두피가 약 10% 얇은 것이 특징이다. 만두피가 얇아진 만큼 만두소도 더 채워 넣어 더욱 꽉 찬 식감을 느낄 수 있다.

비비고 얇은피 왕교자 연출컷. CJ제일제당

비비고 얇은피 왕교자 연출컷. CJ제일제당

CJ제일제당은 이번 제품 출시를 기념해 '비비고 얇은피 왕교자'를 할인된 가격에 제공하며, CJ제일제당의 베스트셀러 만두인 '비비고 왕교자'·'비비고 김치왕교자'와 '비비고 통새우만두'·'비비고 통오징어만두' 등 묶음 상품을 할인가로 제공한다. 리뷰 이벤트도 진행한다. '비비고 얇은피 왕교자'를 구매한 고객들이 사진 리뷰 또는 레시피 리뷰를 작성하고 13일까지 응모하면 삼성 갤럭시 Z플립7, CJ더마켓의 만두 캐릭터인 '왕팡이'가 그려진 키링 등 다양한 선물도 받을 수 있다.

CJ제일제당 관계자는 "이번 신제품은 만 번 이상 치대 투명하고 쫄깃한 만두피를 더 얇게 만들어 육즙과 향을 더욱 풍부하게 즐길 수 있는 제품"이라며 "소비자 눈높이에 맞는 다양한 제품들로 만두시장 1등을 이어갈 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
