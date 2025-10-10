이스라엘 내각, 가자 전쟁 1단계 휴전안 승인

이스라엘 내각이 10일(현지시간) 가자 지구 전쟁 1단계 휴전 합의안에 승인했다고 밝혔다.

이스라엘 총리실은 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에서 "생존자와 사망자를 포함한 모든 인질 석방을 위한 합의안을 승인했다"고 발표했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리.

이스라엘 내각은 전날 오후 1단계 휴전안 표결을 위한 회의를 개최해 이날 새벽 이같이 결정했다.

이스라엘과 하마스가 합의한 평화 구상 1단계는 즉각적인 휴전과 이에 따른 인질·수감자 교환 석방 등 내용이다.

합의안이 승인됨에 따라 이스라엘군은 24시간 내로 가자지구의 정해진 구역에서 철수해야 한다. 이후 하마스는 72시간 동안 생존 인질을 석방하고, 이후 사망 인질의 시신을 단계적으로 인계한다. 하마스의 인질 석방 대가로 이스라엘은 종신형 수감자 250명과 하마스가 이스라엘을 급습한 2023년 10월 7일 이후 구금된 가자지구 주민 1700명을 풀어준다.

현재 가자지구에는 2023년 10월 7일 납치된 인질 251명 중 47명이 남아 있다. 이 중 생존자는 20명으로 추정된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 인질들이 13일에서 14일께 풀려날 것으로 예상한다고 말했다.

다만 하마스가 무장해제에 동의할 수 없다는 입장을 밝힌 만큼 합의안이 다음 단계로 나아가는 길은 순탄하지 않을 것으로 보인다. 이날 로이터 통신에 따르면 하마스 고위급 오사마 함단은 "팔레스타인인 누구도 무장해제를 받아들이지 않는다"며 "팔레스타인인은 무기와 저항이 필요하다"고 말했다.

한편 AP통신과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 미국은 휴전협정 이행을 지원하고 감시하기 위해 200명의 병력을 이스라엘에 배치하고 '민군 조정 센터'를 설립할 예정이다. 다만 미국 관리에 따르면 미군은 가자지구에 진입할 계획은 없다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



