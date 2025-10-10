본문 바로가기
가을 야경에 취해볼까…'용인 가을빛마실' 참가자 13~15일 모집

정두환기자

입력2025.10.10 08:29

야경 감상·영상 촬영·공연 즐기며 여행

경기도 용인시는 지역의 가을 야경 속에서 다양한 체험을 즐기는 '2025 용인 가을빛마실' 참가자를 13~15일 모집한다.

이 프로그램은 용인의 대표 관광자원을 활용해 참가자들이 영상 촬영·편집을 체험하고, 공연 관람, 야간 산책을 즐길 수 있도록 기획된 야간 체험형 관광 프로그램이다.


행사는 오는 24일부터 26일까지 세 차례 운영된다. 24일에는 오후 3시부터 오후 10시까지, 25·26일에는 오후 2시부터 오후 9시까지 진행된다. 1회당 참가 인원은 선착순 105명이며, 참가비는 1만8000원이다.

주요 프로그램은 ▲영상 촬영 교육, 도슨트 체험, 저녁식사(예아리박물관) ▲공연·전시 관람, 퀴즈(시간정원 용인) ▲자유 촬영, 스탬프 이벤트(용인자작나무숲) 등이다


참가자들이 체험 과정에서 만든 영상 중 우수작은 11월부터 내년 6월까지 온라인 전시회 '낭만의 찰나들'에서 공개된다.


희망자는 '2025 용인야간마실'을 검색하거나 용인관광 블로그 안내를 참고해 접수하면 된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
