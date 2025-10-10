수원시, 주민참여예산委 위원 공개 모집

경기 수원시가 오는 24일까지 '주민참여예산위원회 위원'을 공개 모집한다.

수원시에 주민 등록된 시민과 수원시에 주소를 둔 사업체·교육기관·법인·비영리 민간단체 임직원은 누구나 신청할 수 있다.

주민참여예산위원회 위원은 재정·예산 관련 경력과 전문성, 지방행정에 대한 관심 정도, 위원회 활동 능력, 지방세 납부 성실성 등을 고려해 선정한다.

온라인(새빛톡톡 앱·홈페이지), 방문·우편(수원시청 마을자치과) 등으로 신청할 수 있다.

수원시의 대표적인 거버넌스 제도인 주민참여예산제는 예산 편성 과정에서 주민의 참여를 법적·제도적으로 보장하는 제도다.

주민참여예산위원회는 예산 편성 과정에 참여하면서 ▲주민참여예산제 홍보와 시민 의견 수렴 ▲사업 우선순위 심의·조정 ▲참여 예산 확정 제출 ▲예산 집행 결과 점검 ▲교육·홍보 등 활동을 한다.

수원시 관계자는 "주민참여예산위원회는 시민 의견을 예산 운영에 반영하는 중요한 역할을 맡는다"며 "관심 있는 시민들이 적극적으로 신청해 주시길 바란다"고 말했다.





