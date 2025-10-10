본문 바로가기
빗썸, KB국민은행과 '더블 혜택 이벤트' 진행

유현석기자

입력2025.10.10 08:23

시계아이콘00분 37초 소요
빗썸은 KB국민은행과 함께 이달 28일까지 신규 회원을 대상으로 '더블 혜택 이벤트'를 진행한다고 10일 밝혔다. 이번 이벤트는 가상자산과 전통 금융권을 연결하는 새로운 고객 경험을 제공하기 위한 제휴 프로모션의 일환으로 마련됐다.

원본보기 아이콘

이벤트 기간 동안 빗썸에 최초 가입한 고객은 총 7만원의 혜택을 받을 수 있다. KB스타뱅킹 이벤트 페이지에서 쿠폰 코드를 확인 후 빗썸 앱에 등록하면 원화 5만원을 받을 수 있으며, 고객확인(KYC) 절차를 완료하면 추가로 '빗썸 투자지원금' 2만원이 제공된다.


KB스타뱅킹 신규 가입 고객을 위한 경품 이벤트도 준비했다. 이벤트 기간 내 KB스타뱅킹에 최초 가입하고 빗썸에서 KB국민은행 계좌를 연결한 고객에게는 추첨을 통해 100명에게 치킨을, 그 외 참여 고객 전원에게 커피 쿠폰을 증정한다. 당첨자 발표는 11월5일 이내 진행된다. 경품은 같은달 12일 이내 지급될 예정이다.

이번 이벤트는 빗썸 계정당 1회 참여 가능하다. 지급된 원화는 11월27일까지 빗썸 원화마켓에서 사용 가능하다. 또한 '빗썸 투자지원금'은 지급일로부터 30일 이내 사용해야 한다.


빗썸 관계자는 "이번 이벤트는 빗썸과 KB국민은행이 함께 마련한 첫 공동 프로모션으로 고객들에게 더 넓은 투자 경험을 제공하고자 한다"며 "앞으로도 고객 편의와 혜택 강화를 위해 KB국민은행과 다양한 협업을 이어갈 계획이다"라고 말했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
