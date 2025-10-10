본문 바로가기
강서구, 구민 대상 ‘생활안전 호신술교육’ 무료 운영

김민진기자

입력2025.10.10 08:13

내달까지 20회 진행, 선착순 모집

서울 강서구(구청장 진교훈)가 ‘2025년 강서 생활안전 호신술교육’을 이달부터 운영한다. 교육은 이달 13일부터 11월 26일까지 진행되며, 가양1동을 시작으로 각 동별 일정에 맞춰 1시간씩 총 20회에 걸쳐 무료로 열린다.

가양2동 생활안전 호신술 교육 모습. 강서구 제공.

가양2동 생활안전 호신술 교육 모습. 강서구 제공.

경찰청에 따르면 2023년 신림역·서현역 사건, 2024년 미아동 슈퍼마켓 사건 등 불특정 다수를 대상으로 한 ‘이상동기 범죄’는 2023년 46건, 2024년 42건이 발생하는 등 매년 40건 이상 꾸준히 이어지고 있다. 이에 강서구는 주민 스스로 위기 대응력을 높이기 위한 호신술 교육을 마련했다.


교육은 호신술의 이해와 범죄자의 행동 패턴, 실제 상황을 가정한 방어법, 가방·휴대전화 등 생활도구를 활용한 실습 중심으로 구성된다. 특히 올해는 강서경찰서 범죄예방대응과 소속 호신술 교관이 직접 참여해 태권도를 기반으로 한 맞춤형 지도를 진행할 예정이다. 구는 누구나 쉽게 배우고 활용할 수 있는 실용적인 호신술 중심으로 교육 효과를 높인다는 방침이다.

참여 대상은 강서구민 누구나 가능하며, 신청은 각 동 주민센터에서 선착순으로 접수받는다. 세부 일정은 강서구청 누리집 공지사항을 통해 확인할 수 있다.


진교훈 강서구청장은 “불특정 다수를 겨냥한 이상동기 범죄로부터 스스로를 지킬 수 있도록 방어 능력을 배우는 좋은 기회라고 생각한다”며 “호신술 교육뿐 아니라 안전한 사회망을 강화해 누구나 안심할 수 있는 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

