[클릭 e종목]"농심, 해외 매출 확대 기대…목표가↑"

송화정기자

입력2025.10.10 07:47

목표주가 48만원→54만원 상향 조정

NH투자증권은 10일 농심 에 대해 해외 매출 확대가 기대된다고 보고 목표주가를 기존 48만원에서 54만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.


주영훈 NH투자증권 연구원은 "목표주가를 기존 대비 13% 상향 조정했는데 글로벌 식품 시장에서 라면에 대한 관심도가 증가하고 있음을 반영한 밸류에이션 조정에 근거한다"면서 "농심은 케이팝 데몬 헌터스 콜라보 제품을 출시했는데 그동안 다소 보수적인 행보를 보였던 농심의 마케팅 전략이 변화하기 시작한 점에서 의미가 있다. 높은 해외 매출 성장률은 밸류에이션 상향 요인에 해당하는 만큼 4분기 해외 성과에 주목해야 한다"고 설명했다.


농심의 올해 3분기 실적은 양호할 것으로 전망된다. 주 연구원은 "농심의 3분기 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 3% 증가한 8757억원, 영업이익은 25% 늘어난 468억원으로 영업이익 기준 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 소폭 상회할 것"이라며 "국내 매출액은 1% 증가한 6250억원으로 소비심리 개선 효과로 상반기와 비교했을 때 수요 개선이 확인되는 중으로 글로벌 거래선 정비로 인해 수출 물량의 일시적 감소가 예상되나 4분기에는 이연 수요까지 고려할 때 강하게 회복될 것"이라고 말했다. 이어 "해외 법인 매출액은 8% 늘어난 2507억원으로 핵심 국가인 미국 제품 가격 인상 효과가 반영되며 성장률 확대될 것으로 전망된다. 신제품 신라면 툼바 또한 유통 채널 입점을 확대시키며 연말로 갈수록 판매량이 늘어날 것"이라고 덧붙였다.

[클릭 e종목]"농심, 해외 매출 확대 기대…목표가↑"
송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
