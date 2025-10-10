본문 바로가기
성남시, 맨발 황톳길 “폭신폭신”…10곳 흙 뒤집기 작업

이종구기자

입력2025.10.10 06:59

'통기성 개선' 시민 만족도 높인다
5곳은 지붕에 비닐 씌워 겨울철에도 개방

경기 성남시(시장 신상진)는 오는 11월 30일까지 맨발 황톳길 10곳에 대해 주 2회 로터리 작업을 시행한다.

성남시 율동공원 내 황톳길에서 로터리 작업(흙 뒤집기) 중이다. 성남시 제공

로터리 작업은 해당 관리기기로 황톳길 흙을 10~20㎝ 깊이까지 뒤집는 일이다.


황토의 통기성을 개선해 맨발로 황톳길을 걸을 때 부드럽고 폭신한 촉감을 더 하는 효과가 있다.

이를 위해 시는 1억6800만원을 들여 관리기(로터리 기기) 9대를 사들이고, 기존에 9명의 전문 인력 외에 7명을 추가로 채용했다.


이번 10곳 로터리 작업 대상 황톳길(길이)은 △위례공원 내 520m 구간 △희망대공원 내 440m 구간 △수진공원 내 525m 구간 △황송공원 내 340m 구간 △대원공원 내 400m 구간 △산성공원 내 210m 구간 △율동공원 내 740m 구간 △중앙공원 내 520m 구간 △화랑공원 내 350m 구간 △이매동 공공공지 내 420m 구간이다.


다른 1곳인 구미동 공공공지 내 750m 길이의 황톳길은 로터리 기기를 내년도에 추가 구매한 뒤 흙 뒤집기 작업을 한다.

이와 함께 필요시 황톳길에 마사토(굵은 모래)와 생 황토를 보충하고, 세족장은 시설을 수시로 점검한다.

성남시 황송공원 내 황톳길에서 로터리 작업(흙 뒤집기)을 진행하고 있다. 성남시 제공

지붕(벽면 개방형) 설치 구간이 있는 위례·희망대·황송·율동·중앙공원 등 5곳 황톳길은 비닐을 씌워 올겨울(12월 1일~2026년 3월 14일)에도 시민에 개방한다.


시 관계자는 "최근 시행한 현장 설문조사에서 일부 시민이 황톳길 건조 시 딱딱한 보행감과 비 온 뒤 미끄러움을 개선해 달라는 의견을 내 이번 로터리 작업을 추진하게 됐다"면서 "황톳길 이용에 관한 시민 만족도를 더욱 높이게 될 것"이라고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
