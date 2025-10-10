본문 바로가기
세종특별자치시교육청·공영홈쇼핑 공공언어 사용 최우수 기관

박병희기자

입력2025.10.10 08:00

세종특별자치시교육청과 공영홈쇼핑이 공공언어 사용 최우수 기관으로 선정됐다고 문화체육관광부가 10일 밝혔다.


국어기본법 제14조에서는 공공기관 등은 공문서 등을 일반 국민이 알기 쉬운 용어와 문장으로 써야 하며, 어문규범에 맞춰 한글로 작성해야 한다고 규정하고 있다. 이에 문체부와 국립국어원은 2024년부터 교육청·공공기관을 대상으로 '공문서 등 평가'를 시행하고 있다.

세종특별자치시교육청·공영홈쇼핑 공공언어 사용 최우수 기관
첫 번째로 시행된 2024년 평가에서는 교육청 17개 기관, 공공기관 118개 기관에서 배포한 보도자료를 대상으로 용이성과 정확성을 평가했다. 용이성 평가는 어려운 외국어, 외국문자 사용 정도를, 정확성 평가는 어문 규범에 맞지 않는 표현이나 비문 사용 정도를 정량적으로 측정했다.

최우수 기관에 선정된 세종특별자치시교육청과 공영홈쇼핑은 11일 오후 7시 광화문에서 열리는 '2025 한글한마당 기념행사'에서 장관 표창을 받는다.


문체부 정책 담당자는 "579돌 한글날을 맞아 열리는 2025 한글한마당 기념행사에서 최우수기관을 시상함으로써 세종대왕이 한글 창제를 통해 이루고자 한 '국민의 편리한 언어생활 및 국민 간의 소통'과 공공 부문에서의 '쉽고 바른 공공언어 사용'이 일맥상통함을 알리고 이를 더욱 확산해 나갈 계획"이라고 밝혔다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

