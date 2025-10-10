본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경제

트럼프 "유럽서 미군 철수 계획 없어…일부 이동 가능"

오수연기자

입력2025.10.10 06:10

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"스페인 퇴출해야…러 공격 시 핀란드 방어"

도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽 내 미군 주둔지를 조정할 가능성은 있지만 유럽에서 미군을 완전히 철수할 계획은 없다고 9일(현지시간) 밝혔다.


트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령과의 회담에서 유럽에서 미군 철군을 계획하느냐는 질문에 "아니다. 하지만 우리는 일부를 여기저기 좀 움직일 수 있다"고 답했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

그는 "우리는 유럽에 군인이 많다"며 "그들을 여기저기 약간 움직일 수 있지만 기본적으로 우리는 거의 자리를 잡았다"고 설명했다.

이날 회담에 배석한 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국들이 국방비를 국내총생산(GDP)의 5% 수준으로 올리기로 한만큼 유럽 방어를 일차적으로 책임질 수 있다며 "그렇다고 미국이 유럽에서 나토를 버린다는 것은 아니다. 하지만 우리는 병력이 어디에서 태세를 취했는지 보고 미국과 우리 나토 동맹에 무엇이 가장 합리적인지 들여다볼 수 있다"고 덧붙였다.


현재 미 국방부는 전 세계 미군 태세를 점검하며 국방전략(NDS)을 수립하고 있다. 국가별로 주둔한 미군의 규모와 구성을 조정할 수 있다는 관측이 제기되고 있다.


한편 트럼프 대통령은 나토 회원국 중 유일하게 GDP의 5% 국방비 목표에 반대한 스페인에 대해 "뒤처진 나라"라고 비판했다. 그는 "솔직히 말해서 그들을 나토에서 퇴출하는 게 나을지도 모른다"고 했다.

트럼프 대통령은 러시아가 핀란드를 공격할 경우 방어하겠느냐는 기자의 질문에 "물론이다. 그들은 나토 회원국이다"라면서도 "그런 가능성은 매우 낮다고 생각한다"고 답했다. 만약 실제로 핀란드를 방어해야 한다면 어떻게 할 것인지를 묻자 "강력하게"라고 말했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 왔다가 충격받고 갑니다"…사방에 널린 '이 시설'에 외국인들 '깜짝' "한국 왔다가 충격받고 갑니다"…사방에 널린 '이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

10일 황금연휴 끝…다시 오려면 20년 기다려야?

기침 시럽 먹은 어린이 20여명 사망…독성물질 400배 넘게 쓴 인도 제약사

BTS '봄날', 롤링스톤 '21세기 최고의 노래' 37위 선정

美 조지아 경제장관 "韓 기업투자 감사, 더 나은 삶 됐다"…'한인 구금' 언급은 없어

바가지 논란 잊으세요…추석연휴 울릉도에 1만3000명 '북적북적'

규제에도 끄떡없는 서울 아파트값…文정부 '고점' 뚫은 李정부 집값

국정자원 화재 전산시스템 709개…"1등급 40개 중 25개 복구"

새로운 이슈 보기