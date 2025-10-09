"전통과 현대의 조화" … 마산만날제, 시민과 관광객 축제로 승화

경남 창원특례시는 8일과 9일 이틀간 마산합포구 만날근린공원과 3·15해양누리공원에서 열린 '2025년 을사년 마산만날제'가 성황리에 막을 내렸다고 밝혔다.

을사년 마산만날제, 전통과 현대의 조화 속 성료. AD 원본보기 아이콘

올해 마산만날제는 전통 민속축제의 가치를 보존하면서도 현대적 감각을 가미한 다채로운 프로그램을 선보여 시민과 관광객이 대거 참여했다. 이를 통해 전통문화와 현대 문화가 조화를 이루는 독창적 축제의 면모를 보여줬다.

첫날인 8일 오후 3시 30분 3·15해양누리공원에서는 축고제와 개막 공연이 진행됐다. 특히 초대 가수 최수호의 공연과 시민들이 함께한 '시민대동놀이'는 관람객들의 큰 호응을 얻었다. 같은 날 만날근린공원에서는 전통 길놀이, 당산제, 고유제가 펼쳐져 600년 전통을 재현했다.

이어 9일에는 3·15해양누리공원에서 '민속예술의 향연'과 창작공연 '운수 좋은 날'이 무대에 올라 깊은 감동을 선사하며 축제의 대미를 장식했다.

특히 올해 축제는 두 장소 이원화 운영을 통해 다채로운 프로그램이 실현되었고, 시민과 관광객이 직접 참여하는 체험행사도 풍성하게 마련돼 전통문화의 소중함을 되새기고 지역 화합을 다지는 계기가 됐다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "이번 마산만날제를 통해 전통과 현대가 어우러지는 우리 지역 문화의 가치를 공유할 수 있었다"며 "앞으로도 마산의 정체성을 살리는 다양한 문화 행사를 통해 마산만날제 전통이 널리 계승될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>