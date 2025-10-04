디즈니는 안 되면서…日캐릭터 동영상 '소라' 확산, 저작권은 어쩌나

오픈AI, 일부 콘텐츠 기업과는 캐릭터 나오지 않게 계약 체결

챗 GPT 개발사 오픈AI가 출시한 인공지능(AI) 동영상 생성·공유 애플리케이션 '소라'(Sora)를 활용해 만든 일본 애니메이션 캐릭터 등장 동영상이 확산되면서 일본 내에서 논란이 일고 있다.

연합뉴스는 4일 아사히신문과 니혼게이자이신문(닛케이) 등을 인용해 이같이 보도했다. 소라는 지시문을 입력하면 포켓몬스터와 드래곤볼 등 일본 애니메이션 캐릭터와 외관, 목소리 등이 매우 흡사한 캐릭터가 나오는 동영상을 만들 수 있다.

오픈AI 동영상 앱 '소라'. 앱스토어 홈페이지 캡처 연합뉴스 원본보기 아이콘

온라인에서 확산한 동영상 중에는 캐릭터가 도둑질하거나 파친코를 즐기는 것도 있어 '저작권 침해'라는 비판도 제기된다. 다만 소라에 '미키 마우스' 등 디즈니 애니메이션 캐릭터가 등장하는 동영상을 만들어 달라고 입력하면 제작되지 않는다.

오픈AI는 일부 콘텐츠 기업과 동영상에 해당 업체 캐릭터가 나오지 않도록 하는 계약을 체결한 것으로 알려졌다. 저작권을 연구하는 우에노 다쓰히로 와세다대 교수는 "소라 이용자가 기존 캐릭터와 매우 닮은 캐릭터가 나오는 동영상을 만들면 서비스를 제공하는 오픈AI가 저작권법에 저촉될 가능성이 있다"고 꼬집었다. 이용자를 두고는 "사적으로 이용한다면 위법은 아니지만, 소셜미디어(SNS) 등을 통해 퍼뜨리면 위법일 가능성이 크다"고 전했다.

이와 관련해 아사히는 오픈AI에 질문을 보냈지만 전날 밤까지 회신이 오지 않았다고 보도했다.

애플 앱스토어 1위 자축하는 오픈AI 소라 팀장 빌 피블스의 글. 엑스 연합뉴스 원본보기 아이콘

앞서 오픈AI는 지난 3월 일본 '스튜디오 지브리' 등 특정 업체나 작품의 화풍과 흡사한 이미지를 생성할 수 있는 챗 GPT 모델을 선보였고, 당시에도 저작권 침해 논란이 일었다.

소라는 출시 후 사흘만에 애플 앱스토어 1위에 올랐다. 오픈AI가 지난해 2월 출시한 동영상 생성 AI 모델의 이름을 그대로 딴 이 앱은 이용자가 AI 생성 영상 클립을 제작해 다른 사람들과 공유할 수 있게 한다. 기존 소셜미디어 플랫폼과 마찬가지로 이용자의 관심사와 상호작용에 맞춘 알고리즘 피드를 제공한다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



