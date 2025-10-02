본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

구미전자정보기술원, 구미국가산업단지 특별안전구역 지정 및 입주기업 지원

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.02 21:04

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전국 10개 지자체에 특별안전구역을 지정하고 입주기업에 스마트 안전솔루션 보급
구미국가산업단지 특별안전구역 입주기업에 화재 예방 및 조기감지 솔루션 보급
구미국가산업단지에 보급된 안전솔루션이 전국 산업단지로 확대 기대

경북 구미전자정보기술원(원장 문추연)은 산업통상자원부가 지원하는 '산업단지 특별안전구역 스마트 안전솔루션 구축사업'을 통해 구미국가산업단지 내 특별안전구역을 지정하고, 산업단지 입주기업에 스마트 안전솔루션을 본격 보급한다.


이 사업은 2023년 6개 지자체에서 시범사업으로 시작했으며, 올해는 구미시를 포함한 10개 지자체로 확대 추진되고 향후 3년 동안 스마트 안전솔루션을 단계적으로 구축 및 입주기업에 보급할 예정이다.

구미전자정보기술원 전경사진/김이환기자

구미전자정보기술원 전경사진/김이환기자

AD
원본보기 아이콘

현재 구미국가산업단지는 1~4공단에 특별안전구역(Safety Zone)을 지정하여 위험물·유해화학물질 취급·보관, 노후공장 밀집 등으로 중대재해 발생 위험이 높은 지역을 체계적으로 관리해 근로자와 기업의 안전을 강화하고자 한다.

특히, 구미국가산업단지 특별안전구역 내 입주기업에는 전기화재 및 화재감지 안전솔루션이 보급된다.


전기화재 안전솔루션은 인공지능(AI) 기반으로 전압·전류·주파수 등 센서 데이터를 인공지능으로 분석해 화재 징후를 조기에 포착하고, 화재 발생 전 전력을 차단하는 기능을 제공한다.


화재감지 안전솔루션은 다양한 센서 데이터를 인공지능(AI)으로 분석해 화재 감지의 정확도를 대폭 향상시키고 이를 통해 수집된 데이터는 구미시 스마트그린산단 통합관제센터와 한국산업단지공단 IDC센터 내 특별안전구역 통합 모티러링 시스템에 전송되어 관리된다.

현재 구미국가산업단지에서는 스마트 안전솔루션 보급을 위한 수혜기업 모집 공고가 진행 중이며, 자세한 내용은 구미전자정보기술원 홈페이지 사업공고 게시판에서 확인할 수 있다.


문추연 구미전자정보기술원장은 "스마트그린산단 통합관제센터를 통해 구미시민 대상 산업안전 관련 수요조사를 진행하고 지역기업이 참여한 디지털 시범서비스를 진행하는 등 그간의 노력이 결실을 맺어 구미시민의 안전 인식 제고와 기업의 공공안전 기술 확보에 기여하게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 지역기업의 산업안전 관련 기술육성을 지속 지원해 매출 증대와 고용 창출로 이어지도록 적극 뒷받침하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 아파트 있는 분당, 일주일만에 아파트값 0.97％ 상승[부동산AtoZ] 대통령 아파트 있는 분당, 일주일만에 아파트값 0.... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

사람들 향해 플래시 정조준…과잉경호 논란 변우석 경호업체 벌금형

조민, 면세점 입점 특혜설에 "정상적 상업 거래 과정…법적 대응"

구치소서 추석 맞는 尹 부부…"매년 주던 '특식'은 없어"

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

대통령 아파트 있는 분당, 일주일만에 아파트값 0.97％ 상승

李대통령, 개인정보보호위원장 송경희·고준위방폐물관리위원장 김현권 임명

새로운 이슈 보기