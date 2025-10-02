본문 바로가기
구미경찰서…'의무위반 예방·청렴·인권' 캠페인 개최

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.02 21:06

청렴선도그룹 초심회·구미경찰서 직장협의회 예방·청렴·인권 슬로건

구미경찰서(서장 김동욱)은 지난 2일 오전, 추석 명절을 맞아 출근시간대 구미경찰서 1층에서 의무위반 예방 및 청렴·인권 캠페인을 실시했다.


이날 캠페인에는 청렴선도그룹 초심회 · 구미경찰서 직장협의회 구성원 20여명이 함께 하였으며, 출근하는 직원들에게 명절 인사와 함께 의무위반 근절 및 청렴·인권 슬로건을 외치며 홍보물을 나눠줬다.

청렴선도그룹 초심회 · 구미경찰서 직장협의회 구성원이 명절 인사와 함께 의무위반 근절 및 청렴·인권 슬로건을 외치며 홍보물을 나눠 주고있다./김이환기자

청렴선도그룹 초심회 · 구미경찰서 직장협의회 구성원이 명절 인사와 함께 의무위반 근절 및 청렴·인권 슬로건을 외치며 홍보물을 나눠 주고있다./김이환기자

특히, 사회적으로 지탄받을 수 있는 의무위반 행위에 대한 선제적 예방과 청탁금지법 준수의 중요성을 강조하는 등 청렴 문화 확산을 위해 소속직원들을 대상으로 진행됐다.

김동욱 구미경찰서장은 "긴 추석명절을 맞아 경찰공무원의 청렴성과 인권의 중요성을 다시 한번 상기하고, 국가적 중요행사를 앞두고 모든 역량을 집중하고 있는 시기에 동료들의 사기를 떨어뜨리고 국민들로부터 비난받을 수 있는 의무위반에 대해 경각심을 가져야 한다"며 "이번 캠페인을 통해 국민에게 공감받고 인권을 존중하며 청렴한 신뢰받는 경찰이 될 수 있도록 노력하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
