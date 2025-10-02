본문 바로가기
구미시, 가족·이웃의 안부 지키는 생활안전 플랫폼 '구미함께 살피미 앱'

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.02 21:07

명절 기간 앱 설치·활용 적극 권장

구미시는 긴 추석 연휴를 맞아 시민과 방문객이 함께 참여하는 안전망 강화 홍보에 나선다.


특히, 1인 가구, 독거노인 등 돌봄이 필요한 가족과 이웃 등의 안전을 확인할 수 있는 '구미함께 살피미 앱'을 적극 홍보하며 따뜻하고 안전한 명절 만들기에 힘쓸 계획이다.

'구미함께 살피미 앱'은 일상 속에서 휴대전화 이용(화면터치, 버튼조작 등) 상태를 감지하여 미이용시(6~72시간 지정) 사전 등록된 보호자에게 문자 메시지를 자동 발송해 알리는 생활안전 플랫폼이다.

구미시에서 「구미함께 살피미 앱」을 적극 홍보하고 있다./김이환기자

시는 이번 연휴 기간 동안 고향을 찾은 가족들이 부모님, 친지의 생활환경을 살펴보고'구미함께 살피미 앱'을 함께 설치해 활용할 수 있도록 적극 권장하고 있다.


또한 시청 전광판, 버스정류장 안내 화면, 공식 SNS 등을 활용해 전 세대가 쉽게 접근할 수 있는 홍보 활동을 이어간다.


한편 추석 연휴 기간에도 인적 안전망을 활용, 고립 위험군에 대한 1:1매칭 안부 체계를 유지한다.

또 365일 24시간 위기징후 감지와 현장 출동이 가능한 스마트 돌봄 통합관제·출동시스템 운영으로 비상대응 체계를 더욱 철저히 하는 등 다양한 복지안전서비스를 통해 시민들의 행복하고 안전한 명절을 지원할 방침이다.


이정화 복지정책과장은"추석은 가족의 사랑과 이웃의 온정을 되새기는 소중한 시간이며, 살피미 앱을 통해 가족의 안부를 세심하게 챙기며 안전하고 따뜻한 명절을 보내길 바란다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
