강원도 8월 관광객 1855만명…전월 대비 20% ↑ '대폭발'

강원관광재단, 8월 관광객 전월 대비 20% ↑ '대폭발'

강원특별자치도(도지사 김진태)와 강원관광재단(대표이사 최성현)은 빅데이터 기반의 강원관광 동향분석을 통해 강원특별자치도를 방문한 8월 관광객은 전년 동월대비 2.8%, 전월 대비 20.7% 증가한 약 1855만명이라고 2일 밝혔다.

외국인 관광객 수는 26만102명으로 전년 동월대비(22만8890명) 13.6% 증가했으며, 국가별로는 필리핀(3만4594명), 중국(2만9912명), 베트남(1만9768명), 일본(1만8207명), 대만(1만7167명) 순으로 외국인 관광객 방문이 두드러졌다.

지난 8월은 전년 동월 대비 14개 시군에서 관광객이 증가했으며, 이 중 강릉시가 전년 동월대비 가장 높은 관광객 증가율(6.8%)을 기록하였다.

강릉시의 경우 여름 휴가철을 맞아 경포권역의 대규모 관광객 유입이 활발하게 나타난 것으로 분석되었으며, 강릉시의 뒤를 이어 동해시(6.7%), 고성군(5.8%), 원주시(5.5%), 인제군(3.6%) 등 순으로 관광객 증가세를 보였다. 또한, 전월 대비 18개 시군에서 관광객이 모두 증가하며, 여름휴가 최적지로서 강원특별자치도 강세가 확연하게 나타났다.

'강원 방문의 해 8월 추천 여행지'로 집중 조명된 태백시·강릉시의 주요 관광지 경우, 태백고원자연휴양림(14.74%), 황지자유시장(9.13%), 경포해수욕장(4.92%), 정동심곡바다부채길(28.37%) 등에서 전년 동월대비 높은 관광객 증가세를 보였다.

8월 관광소비는 약 2062억원으로 전년 동월대비 7.7%(약 171억원) 감소했으나, 전월 대비 21.3%(약 361억원) 큰 폭으로 증가했다.

업종별로는 전년 동월대비 교통(9.2%) 부문에서 증가했으며, 전월 대비로는 숙박(36.2%), 교통(22.8%), 음식(21%), 레저(3%)순으로 모든 부문에서 증가세를 보였다.

한편, 외지인 관광객 숙박의 경우, 전년 동월대비 무박 당일 여행과 2박 체류 여행이 증가했으며, 전년 동월대비 세부 증가율은 각각 무박(동해시, 8.5%), 1박(강릉시, 5.7%), 2박(원주시, 15.6%), 3박(강릉시, 6.4%) 부문별로 높은 증가율을 보였다.

최성현 강원관광재단 대표이사는"지난 8월, 휴가철이 무르익으며 역대급 관광객이 강원특별자치도를 찾아주셨다"며 "다가오는 추석 연휴와 가을 여행의 시작, 인제와 철원 뿐만 아니라 강원특별자치도 곳곳에서 풍성한 여행을 즐겨보시길 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



