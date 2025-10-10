평택시, '미래차 인재양성' 교육생 17일까지 모집

재직자 대상 역량강화 교육

경기도 평택시와 평택산업진흥원은 오는 17일까지 '미래차 전환 재직자 역량 강화교육' 2기 과정 참가자를 모집한다.

20일부터 24일까지 평택대학교에서 진행되는 교육은 지역 자동차 산업 재직자를 대상으로 미래차 핵심 분야 전문지식을 제공하는 프로그램이다.

교육은 KG모빌리티의 자문을 받아 ▲AI 기반 자율주행 ▲xEV 파워트레인 ▲전기자동차 고전압 안전교육 ▲생성형 AI 및 챗 GPT 활용 등 4개 과정으로 구성됐다.

재직자의 여건을 고려해 각 과정은 6시간 단기 과정으로 운영된다. 교육희망자는 모든 과정을 이수할 필요 없이 모듈형 방식으로 필요한 과목만 선택해 신청할 수 있다.

교육에는 전기전장과 인공지능(AI) 분야 전문가들이 강사진으로 참여한다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



