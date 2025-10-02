한국기술교육대 연구팀, 한국고분자학회 최우수논문 발표상

투명·신축 PVC-Gel 유전히터 개발…웨어러블 온열치료·센싱 디바이스 상용화 가능성 주목

한국기술교육대학교에너지신소재화학공학부 화학생명공학전공 연구팀이 한국고분자학회 추계학술대회에서 '포스터 부문 최우수논문 발표상'을 수상하며 차세대 웨어러블 디바이스 분야의 가능성을 열었다.

한기대는 에너지신소재화학공학부 화학생명공학전공의 배진우 교수와 최승은 석사과정생으로 구성된 연구팀이 지난 9월 29일부터 10월 1일까지 부산 벡스코에서 열린 '2025년 한국고분자학회 추계학술대회'에서 포스터 부문 최우수논문 발표상을 수상했다고 2일 밝혔다.

연구팀은 'Stretchable and Transparent PVC-Gel Dielectric Heaters with High Dissipation Factor for Wearable Thermotherapy and Thermal Sensing'를 주제로, 투명성과 신축성을 동시에 구현한 PVC-Gel 기반 유전 히터를 발표했다.

이 연구는 기존 신축성 소재가 가진 낮은 유전율 한계를 간단한 공정을 통해 개선, 저전압에서도 구동 가능한 고성능 유전 히터를 구현한 것이 핵심이다.

특히 해당 히터는 300% 이상 늘려도 안정적인 발열 성능을 유지하며, 웨어러블 온열치료기기와 센싱 디바이스에 적용할 수 있는 높은 실용성을 보여주었다.

배진우 교수와 최승은 학생은 "이번에 개발된 유전 히터는 일상생활 속 착용형 온열치료 디바이스에 적용될 수 있는 경쟁력을 갖췄다"며 "후속 연구를 통해 상용화 가능성을 더욱 높여갈 것"이라고 말했다.

이번 성과는 과학기술정보통신부 산하 중견연구과제와 4단계 두뇌한국(BK21) 사업의 지원으로 이뤄졌다.





