금 ETF, 강세 이어지며 투자자 관심 집중

대표적인 안전자산인 금이 올해 들어 큰 폭으로 오르면서 투자자들의 관심이 높아지고 있다. 특히 금 관련 상장지수펀드(ETF)의 수익률이 꾸준히 상승하며 장기 투자 수단으로 주목받고 있다. 국제 금값은 사상 최고치를 연이어 경신하고 있으며, 글로벌 경제 불확실성이 지속될수록 금 수요가 더욱 확대될 것으로 전망된다.

전문가들은 금과 금 관련 ETF가 장기적 관점에서 안정적 수익과 포트폴리오 분산 효과를 동시에 기대할 수 있는 투자 전략이 될 수 있다고 분석한다. 안전자산 선호 심리가 강해지는 가운데, 금 시장의 강세 흐름은 앞으로도 지속될 가능성이 높아 투자자들에게 유리한 환경을 제공할 것으로 보인다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 448,000 전일대비 13,000 등락률 -2.82% 거래량 142,056 전일가 461,000 2025.10.13 11:30 기준 관련기사 코스피, 하락 출발 3600선 밑 후퇴…코스닥도 약세황금 연휴에도 뜨거운 랠리…코스피, 3600선 안착우선주, 제도 개선에 반사이익…투자 기회 주목 전 종목 시세 보기 close , 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 109,500 전일대비 200 등락률 +0.18% 거래량 1,126,890 전일가 109,300 2025.10.13 11:30 기준 관련기사 영업이익 증가율 1000%대 '삼총사' 있다…실적 시즌 주목해야 할 종목은[3Q실적 미리보기]중국은 0척 굴욕…'영하 163도 화물도 척척' 韓, 전세계 LNG운반선 수주 '싹쓸이'연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 60,300 전일대비 1,800 등락률 -2.90% 거래량 1,236,185 전일가 62,100 2025.10.13 11:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"카카오, 내년부터 성장 없는 이익 증가 어려워"카톡 개편 논란에 입 연 정신아 대표 "사용자 피드백 면밀히 들을 것"카카오 정신아 "계열사 99개→80여개로…AI로 맞춤형 카톡 서비스" 전 종목 시세 보기 close , 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 127,100 전일대비 8,000 등락률 +6.72% 거래량 3,315,360 전일가 119,100 2025.10.13 11:30 기준 관련기사 한미반도체, 한미싱가포르 법인 설립연 4%대 부담 없는 금리로 4배 주식자금 활용 가능! 신용미수대환도 OK한미반도체, AI 반도체용 '빅다이 FC 본더' 출시 전 종목 시세 보기 close , 삼성에스디에스 삼성에스디에스 018260 | 코스피 증권정보 현재가 167,600 전일대비 1,900 등락률 -1.12% 거래량 66,879 전일가 169,500 2025.10.13 11:30 기준 관련기사 삼성SDS, 오픈AI와 파트너십…'스타게이트' 데이터센터 협력한다"코스피 2차 상승 온다" 3가지 시나리오 보니…이익·환율·정책삼성SDS, 2Q 영업익 2302억원…전년比 4.2% ↑ 전 종목 시세 보기 close

