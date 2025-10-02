한국앤컴퍼니, 납축전지 신규 BI 공개 "브랜드 입지 강화"

배터리 사업 정체성 강조

한국앤컴퍼니가 납축전지 사업의 신규 브랜드 아이덴티티(BI)를 공개하고 브랜드 경쟁력 강화에 나선다고 2일 밝혔다. 한국앤컴퍼니 AD 원본보기 아이콘

신규 BI는 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장의 브랜드 철학으로 구축한 그룹 통합 브랜드 '한국(Hankook)' 아래 배터리 사업만의 새로운 태그라인 '차지 인 모션(charge in motion)'을 적용했다. 한국앤컴퍼니그룹은 '테크놀로지 인 모션'이라는 슬로건 아래 한국타이어앤테크놀로지에는 '드라이빙 이모션'을 적용, 브랜드 일관성을 구축했다.

한국앤컴퍼니 배터리 사업은 타이어, 자동차 열관리 시스템과 그룹 핵심 동력으로서 업계 최고 수준의 기술력과 경쟁력을 확보하고 있다. 미국·유럽 등 글로벌 주요 시장에서 AGM 배터리 제품 판매가 지속 성장하는 성과를 거두고 있다.

미국 관세 영향에도 국내 납축전지 업계 중 유일하게 보유하고 있는 미국 현지 생산거점을 통해 글로벌 정세에 유연하게 대응하고, 유럽 시장 공략에도 더욱 박차를 가하고 있다.

아울러 한국앤컴퍼니는 기존 '한국'과 '아트라스비엑스(ATLASBX)' 브랜드로 따로 운영했던 배터리 라인업을 지난해부터 '한국'으로 일원화했다. 신규 BI는 한국앤컴퍼니 홈페이지와 전국 대리점 등 주요 온·오프라인 접점에 적용될 예정이다.

한국앤컴퍼니 관계자는 "신규 BI 론칭은 그룹 통합 브랜드 '한국' 아래 한국 배터리의 브랜드 가치를 한 단계 높이는 계기가 될 것"이라며 "끊임없는 혁신으로 글로벌 시장에서 한국 배터리 위상을 높이고, 미래 모빌리티 분야를 선도하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



