[클릭 e종목]"한국항공우주, 3분기 실적 시장 기대치 밑돌 것"

하나증권은 2일 한국항공우주에 대해 올해 3분기 실적은 시장 기대치를 밑돌았을 것으로 추정했다.

채운샘 하나증권 연구원은 "한국항공우주가 올해 3분기에 매출액 8562억원, 영업이익 686억원을 기록한 것으로 추정한다"며 "지난해 같은 기간보다 각각 5.6%, 10.0% 감소한 규모"라고 설명했다.

이어 "국내 사업 부문의 완제기 인도 지연과 완제기 수출 부문의 더딘 진행률이 실적에 영향을 줬다"며 "국내 사업 부문의 이연 물량은 4분기 실적에 반영될 것"이라고 덧붙였다.

아울러 "완제기 수출 부문은 4분기에 매출 인식을 시작하는 사업이 추가되면서 재차 회복할 것으로 예상한다"며 "이를 고려하면 3분기를 마지막으로 분기 매출의 전년 대비 감소 구간은 마무리될 것"이라고 내다봤다.

채 연구원은 "내년부터는 매 분기 매출액이 전년 대비 성장하는 국면에 진입할 가능성이 있다"며 "올해 3분기 실적이 시장 기대치를 밑돌면서 주가가 조정될 경우 저가 매수 기회가 될 것"이라고 분석했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



