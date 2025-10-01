본문 바로가기
백경현 구리시장, 인창동 경로당 회장단과 소통의 시간 가져

이종구기자

입력2025.10.01 17:45

경로당 운영 활성화 방안·노인복지 시책 논의
어르신 애로사항 직접 청취

경기 구리시(시장 백경현) 인창동은 지난 30일 관내 24개 경로당 회장으로 구성된 인창동 경로당협의회(회장 송수호)와 간담회를 개최했다고 1일 밝혔다.

백경현 구리시장이 지난 30일 관내 24개 경로당 회장으로 구성된 인창동 경로당협의회와 간담회를 개최하고 있다. 구리시 제공

백경현 구리시장이 지난 30일 관내 24개 경로당 회장으로 구성된 인창동 경로당협의회와 간담회를 개최하고 있다. 구리시 제공

이번 간담회에서는 경로당 운영 활성화 방안과 노인복지 시책 안내, 운영 과정에서의 애로사항 청취 등이 이루어졌다. 특히 경로당이 어르신들의 여가와 소통 공간으로 원활히 운영될 수 있도록 다양한 의견을 나누는 뜻깊은 시간이 되었다.


간담회 이후에는 인창동 지역 사회보장협의체와 협약을 맺고 나눔 사업을 이어가고 있는 황돈소머리국밥(대표 반선희) 에서 회장단에게 식사와 다과를 제공하며 소통의 자리를 함께했다.

송수호 협의회장은 "경로당 운영에 대해 시장님과 직접 의견을 나눌 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 "협의회도 지역 현안에 관심을 두고 소통하며 지역사회 발전에 이바지하겠다"고 말했다.


백경현 시장은 "경로당은 어르신들의 건강과 삶의 활력을 책임지는 중요한 공간"이라며 "앞으로도 어르신들의 의견을 경청하고 경로당 운영과 노인복지 향상을 위해 섬김행정을 적극 실천해 나가겠다"고 전했다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

