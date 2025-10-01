본문 바로가기
양주시, ㈜금성침대와 지역사회공헌 업무 협약 체결

이종구기자

입력2025.10.01 17:31

경기 양주시가 지난 30일 시청 시장실에서 ㈜금성침대(회장 고중환)와 지역사회공헌 업무 협약을 체결했다.

강수현 양주시장(오른쪽 두 번째)이 지난 30일 시청 시장실에서 고중환 ㈜금성침대 회장과 지역사회공헌 업무 협약을 체결하고 있다. 양주시 제공

강수현 양주시장(오른쪽 두 번째)이 지난 30일 시청 시장실에서 고중환 ㈜금성침대 회장과 지역사회공헌 업무 협약을 체결하고 있다. 양주시 제공

이번 협약은 2025년부터 2029년까지 5년간 진행되며, 금성침대는 매년 침대프레임과 매트리스 30세트씩 총 150세트를 사회복지공동모금회를 통해 지원하여 취약계층 주거환경 개선에 기여하게 된다.


협약식에는 강수현 시장과 고중환 회장을 비롯해 고규철 부사장이 참석했으며, 양 기관은 협약서 서명 및 교환을 진행한 뒤 기념촬영과 환담을 하며 향후 협력 방안을 논의했다.

고중환 회장은 "기업의 성장 뒤에는 항상 지역사회의 응원이 있었다"며 "앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하며 지역과 상생하는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.


강수현 양주시장은 "시민들의 건강한 생활을 위해 꼭 필요한 침대를 장기간에 걸쳐 지원해 주신 ㈜금성침대에 깊이 감사드린다"며 "기탁해 주신 물품이 주거환경이 열악한 가구에 큰 힘이 될 것이다. 시에서도 협약이 원활히 이행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

