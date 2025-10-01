부산항 전력, 인공지능이 실시간 제어한다

BPA·한전, AI기반 전력설비 예방진단 솔루션 지원사업 협약



신항 고압변전소, 한전 빅데이터 비교분석‥ 위험 사전진단

부산항 신항의 전력이 AI로 실시간 제어된다.

부산항만공사(BPA)와 한국전력공사 부산울산본부는 1일 부산항만공사 신항지사에서 'AI 기반 전력설비 예방진단 솔루션 지원사업' 업무협약식을 진행했다. 공사는 신항 154kV 변전소에 AI 실시간 안전관리 체계를 도입한다고 알렸다.

이번 협약은 한국전력공사가 추진하는 전력설비 예방진단 지원사업에 부산항만공사가 최종 선정되면서 성사됐다. 두 기관은 이후 스마트항만·전력진단 분야 혁신을 위해 협력할 방침이다.

BPA 이상권 건설본부장(왼쪽에서 4번째)과 김재군 한전 부산울산본부장(왼쪽에서 5번째)이 협약식을 마치고 카메라 앞에 섰다. AD 원본보기 아이콘

신항 154kV 변전소는 신항 6개 부두(1~6부두) 내 전력을 공급하는 부산항의 핵심시설이다. 이번 협약으로 신항 154kV 변전소에 한국전력공사가 개발한 AI 기반 예방진단 솔루션시스템 SEDA(Substation Equipment Diagnostic & Analysis)가 도입된다.

이 시스템은 변전소의 중요 전력설비에 설치된 센서를 통해 고압전력의 안전관리를 위한 주요 데이터를 실시간으로 수집한다. 수집된 데이터는 AI 분석 기술을 활용해 그간 한전이 구축한 빅데이터와 비교·분석된다.

분석결과에 따라 차단기 동작 특성이나 부분방전 여부 등 전력설비의 상태를 실시간 자동 판정·관리하고 정상 또는 이상 여부를 관리자에게 보고한다.

365일 24시간 중단없는 부산항 운영을 위해 안정적인 전력공급이 필수여서 이번 AI 기반 예방진단 시스템 도입은 항만 운영 안정성을 높이고 글로벌 물류 허브로서 경쟁력 강화에 큰 몫을 할 것으로 기대된다.

BPA 송상근 사장은 "AI기술을 항만 내 전력 인프라 관리에 접목하게 되는 중요한 출발점"이라며, "두 기관이 협력해 정부의 AI 정책 방향과 발맞춰 스마트항만 조성과 안전한 항만 운영을 동시에 실현할 수 있을 것"이라고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>