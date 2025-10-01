본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

메이저퀸 성유진, 손목 부상 기권

노우래기자

입력2025.10.01 16:56

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동부건설ㆍ한국토지신탁 챔피언십 출전 포기
왼쪽 손목 통증 악화 청주 병원서 검사 진행

메이저퀸 성유진이 2주 연속 우승은 포기했다.

성유진이 손목 부상 악화로 동부건설ㆍ한국토지신탁 챔피언십 출전을 포기했다. KLPGA 제공

성유진이 손목 부상 악화로 동부건설ㆍ한국토지신탁 챔피언십 출전을 포기했다. KLPGA 제공

AD
원본보기 아이콘

1일 전북 익산시 익산 컨트리클럽(파72)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 동부건설ㆍ한국토지신탁 챔피언십 1라운드에 앞서 기권했다. 성유진을 대신해 서지은이 출전했다. 성유진은 왼쪽 손목 통증이 심해져 경기를 포기하고 충북 청주 집으로 향했다. 집에 짐을 풀어놓고 곧장 그동안 치료를 받던 병원에서 검사받았다.


성유진은 지난달 28일 메이저 대회 하이트진로 챔피언십에서 우승한 뒤 "눈물이 날 만큼 손목이 아팠지만, 꾹 참고 경기했다"고 말했다. 통증이 조금 완화됐다고 판단해 이번 대회 출전을 강행했던 결국 부상에 발목이 잡혔다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약전쟁'…추석엔 없어서 못 잡는다 "20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

'한강벨트' 초고가주택 탈세 겨눈다…'부모찬스' 편법증여 등 104명 세무조사

'불법 정치자금' 권성동, 구속 계속될까…구속적부심사 시작

새로운 이슈 보기