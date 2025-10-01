본문 바로가기
정철원 담양군수 "추석 연휴 종합상황실 운영 만전"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.10.01 16:47

10월 정례조회…노인의날·양성평등 유공자 '표창'

담양군은 1일 군청 면앙정실에서 열린 '10월 정례조회'에서 제29회 노인의 날 및 2025년 양성평등 유공자에 대한 표창을 진행됐다. 담양군 제공

담양군은 1일 군청 면앙정실에서 열린 '10월 정례조회'에서 제29회 노인의 날 및 2025년 양성평등 유공자에 대한 표창을 진행됐다. 담양군 제공

전남 담양군(군수 정철원)은 1일 군청 면앙정실에서 공직자 160여명이 참석한 가운데 '10월 정례조회'를 개최했다. 이날 조회에서는 제29회 노인의 날 및 2025년 양성평등 유공자에 대한 표창도 함께 진행됐다.


정철원 군수는 찾아가는 군민과의 대화와 고서 포도축제 등 각종 현안 추진으로 열심히 일해준 공직자들의 노고에 감사의 마음을 전했다.

정 군수는 특히 "추석 연휴를 맞아 고향인 담양을 찾은 귀성객들이 편안하고 안전한 명절을 보낼 수 있도록 종합대책을 수립, 연휴기간 청소 대책, 응급의료체계 확립 등 종합상황실 운영에 최선을 다해달라"고 주문했다.


이어 "지역사회 발전을 위해 헌신해온 노인에 대한 감사 의미를 되새기고, 예와 공경을 표하기 위해 마을 노인의 날 기념행사에 참여하고 식중독 예방에도 각별히 유의해달라"고 당부했다.


또 본격적인 수확철을 맞아 농기계 안전사고 대비와 농업인 안전재해보험 가입 적극 독려, 야외 활동 시 진드기 매개 감염병 유의 및 군민에게 신뢰받는 공정하고 청렴한 담양 구현에 각별한 노력을 기울여 달라고 덧붙였다.

한편, 이날 정례조회 후에는 자체 소방 훈련을 통해 공직자의 화재 대응 능력과 안전 의식을 고취했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
