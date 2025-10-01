본문 바로가기
이재명 대통령 "대중문화가 韓 핵심산업 되도록 지원"

송승섭기자

입력2025.10.01 16:27

시계아이콘00분 43초 소요
이 대통령, 1일 대중문화교류위원회 출범식
"지원하되 간섭하지 않는다는 원칙 지킬 것"

이재명 대통령이 1일 대중문화교류위원회 출범을 맞아 "우리 대중문화가 전 세계인에게 웃음과 감동, 공감을 주는 것을 넘어서 한국 경제의 미래를 책임질 핵심 산업으로 거듭날 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.


이 대통령은 이날 경기도 고양시 일산 킨텍스 제2전시장에서 열린 대중문화교류위원회 출범식을 찾아 "대한민국과 세계를 잇는 가교로써 교류, 협력의 확대와 관련 산업 성장까지 함께 이룰 수 있도록 큰 역할 해주시길 부탁한다"며 이같이 밝혔다.

대중문화교류위는 대통령 직속 자문기구다. 대중문화교류 정책의 국가 비전을 수립하고 민관협력을 강화해 우리 대중문화의 지속적인 확산을 도모하는 게 목표다. 장관급 예우를 받는 위원장은 최휘영 문화체육관광부 장관과 박진영 JYP엔터테인먼트 대표다.


이재명 대통령이 1일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에서 박진영 공동위원장에게 위촉장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 1일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 대중문화교류위원회 출범식에서 박진영 공동위원장에게 위촉장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 '오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘'이라는 백범 김구 선생의 말을 인용하며 "전 세계에서 실시간으로 문화를 교류하는 한류 4.0 시대를 맞이하고 있다"고 평가했다.


이어 "마침내 김구 선생의 말씀처럼 K 컬쳐는 더이상 우리들만의 것이 아니라 전 세계인이 함께 소통하고 공감하는 유력한 매개체로 발전했다"며 "백범의 꿈처럼 높은 문화의 힘으로 세계 평화를 선도하는 대한민국이 됐으면 좋겠다"고 강조했다.

또 이 대통령은 '팔 길이 원칙'을 언급한 뒤 "지원은 하되 간섭하지 않는다는 원칙을 지켜서 현장에서 자율성이 최대한 발현되도록 지원하겠다"고 약속했다.


한편 이 대통령은 출범식 전 박진영 대중문화교류위원장과 행사장 근처에 마련된 K-컬처 체험존을 둘러봤다. 이 대통령은 블랙핑크 등 K팝 아이돌의 응원봉과 굿즈를 구경했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
