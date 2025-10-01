키움증권, MTS '간편모드' 출시…"투자를 더 간단하게"

키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 244,000 전일대비 1,000 등락률 -0.41% 거래량 76,672 전일가 245,000 2025.10.01 15:06 기준 관련기사 키움증권, REST API 통한 KRX금시장 거래 서비스 개시[특징주]키움증권, 증시 강세에 따른 수혜 기대에 6%↑…역대 최고가코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입 전 종목 시세 보기 close 이 자사 대표 모바일트레이딩시스템(MTS)인 영웅문S#의 대대적 변신을 꾀한다.

1일 키움증권은 영웅문S#에 '간편모드'를 새롭게 추가한다고 밝혔다. 별도 앱 설치 없이 영웅문S# 안에서 터치 한번으로 기존모드와 신규모드를 수시로 오갈 수 있다. 이용자 편의성이 극대화할 것으로 예상된다.

간편모드는 쉽고 직관적인 UI와 UX(사용자 인터페이스 및 경험)를 바탕으로 투자 진입장벽을 낮췄다. 키움증권의 전문 기능과 콘텐츠를 담아낸 것이 특징이다. 초보 투자자에게는 간편하고 재미있는 경험을, 숙련 투자자에게는 효율적이고 전문적인 환경을 제공한다.

사용 방법 역시 직관적이다. 영웅문S# 접속 시 간편모드와 일반모드 중 원하는 모드를 선택해 바로 이용할 수 있다. 다양한 기능이 필요할 때는 터치 한 번으로 일반모드로 전환해 기존 환경 그대로 사용할 수 있다.

이처럼 하나의 앱에서 두 가지 모드를 선택할 수 있는 '원 앱 투 모드(One App Two Mode)' 전략을 도입해 추가 애플리케이션을 설치하는 번거로움을 없앴다. 투자자가 자신의 투자 경험과 숙련도에 맞춰 하나의 앱에서 두 모드를 자유롭게 오가며 효율적인 투자 활동을 이어갈 수 있도록 했다.

가장 큰 차별화 지점은 간결하고 직관적인 UX다. 간편모드는 투자자가 가장 많이 사용하는 기능들을 집약해 간편함과 전문성을 동시에 확보했다.

먼저 매수매도 주문뿐만 아니라 예수금 충전, 환전, 포인트 사용, 소수점 매매까지 모두 한 화면에서 처리할 수 있다. 여러 단계를 거치지 않고 투자 전 과정을 하나의 화면에서 완결할 수 있다.

최근 인기를 끌고 있는 '주식 더모으기'는 터치 몇 번으로 실행할 수 있도록 더욱 간결해졌다. 더 쉬워진 주식 더모으기로 돌아왔다. 조건검색 기능 역시 '슬림' 버전으로 재구성해 복잡한 설정 없이 직관적으로 활용할 수 있다.

실시간 랭킹과 키움 상위 종목 등 차별화된 전문 콘텐츠도 간편하게 확인할 수 있다. 홈 화면 편집 기능 역시 강화돼 사용자가 원하는 기능을 자유롭게 편집하고 배치할 수 있는 맞춤형 기능을 제공해 개인화된 투자 경험이 가능하다.

여기에 투자 정보를 더 쉽게 접할 수 있는 기능도 추가됐다. 리포트를 웹툰 형식으로 제공하는 '리포툰'과 최신 트렌드 및 이슈를 빠르게 확인할 수 있는 '투자 특화 쇼츠 영상'이 탑재됐다. 투자 정보도 보다 전문적이면서 친근하게 접할 수 있게 했다. 또, 포인트 적립과 다양한 리워드 연계 기능 등 앱테크 요소가 대폭 강화돼 단순한 거래 앱을 넘어 투자와 혜택을 동시에 누릴 수 있는 금융플랫폼으로 진화했다.

마지막으로 MZ세대의 취향을 반영한 감각적인 디자인을 적용했다. 딱딱하고 진지한 금융 앱의 분위기 대신 젊고 개성 넘치는 이미지와 애니메이션을 활용해 금융에 대한 심리적 부담감을 낮췄다. 투자를 더욱 친근하고 재미있는 활동으로 인식하게끔 유도했다. 이런 디자인 변화는 신규 고객 유입을 촉진하고, 기존 고객들의 앱 사용 만족도를 높여 충성도를 강화하는 데에도 기여할 것으로 기대된다.

키움증권 관계자는 "간편모드는 단순히 기능을 줄인 모드가 아니라, 투자자들의 진입장벽을 낮춰 누구나 쉽게 투자 생활을 시작할 수 있는 환경을 만들고자 기획된 서비스"라며 "앞으로도 고객들의 목소리를 면밀히 분석해 서비스 품질을 지속적으로 개선하며 최상의 투자 경험을 제공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.





