한화오션·포스코, 차세대 함정용 기가급 강재 공동 개발

조성필기자

입력2025.10.01 15:05

2~3년 내 연구 완료 목표
경량화·방탄 성능 강화로
K해양방산 경쟁력 제고

한화오션과 포스코가 차세대 함정용 초고강도강(기가급 강재) 공동 개발에 나섰다.


한화오션은 1일 서울 중구 서울사무소에서 포스코와 기가급 특수강 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 양사는 이번 협약을 바탕으로 강재 및 이용기술, 용접재료, 용접기술, 선체 적용 기술 등 6개 분야에서 협력할 계획이다.

1일 한화오션 서울사무소에서 한화오션 특수선설계담당 김일홍 상무(앞줄 왼쪽 세번째)와 포스코 철강솔루션 연구소 송연균 소장(앞줄 왼쪽 네번째)을 비롯한 관계자들이 ‘차세대 함정용 기가급 초고강도강 강재 통합솔루션 공동개발’을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 성공을 다짐 하고 있다. 한화오션 제공

1일 한화오션 서울사무소에서 한화오션 특수선설계담당 김일홍 상무(앞줄 왼쪽 세번째)와 포스코 철강솔루션 연구소 송연균 소장(앞줄 왼쪽 네번째)을 비롯한 관계자들이 '차세대 함정용 기가급 초고강도강 강재 통합솔루션 공동개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결한 뒤 성공을 다짐 하고 있다. 한화오션 제공

원본보기 아이콘

차세대 함정용 기가급 강재는 전투함정과 무인수상정 등 해상 무기체계의 구조 안전성, 방호 성능, 용접부 안전성을 동시에 확보할 수 있는 압연강판이다. 기존 강재보다 약 4배 높은 강도를 지니며, 함정의 중량을 줄이면서 방탄 성능을 크게 높일 수 있는 것이 특징이다. 양사는 2~3년 내 연구개발을 완료하는 것을 목표로 하고 있다.


업계에 따르면 수상함은 수면 위로 선체가 드러나는 구조적 특성 때문에 상부 구조물 경량화와 중요 구역의 방탄 성능 확보가 필수적이다. 기가급 강재는 이러한 요구에 부합하는 차세대 소재로 꼽힌다.


김일홍 한화오션 특수선설계담당 상무는 "이번 협력을 계기로 글로벌 첨단 함정 시장 진출을 본격 준비하겠다"며 "세계 최고 수준의 특수선을 제공하는 솔루션 기업으로 도약하겠다"고 말했다. 송연균 포스코 철강솔루션연구소장도 "양사의 긴밀한 협력을 통해 기가급 강재 개발을 조속히 추진할 것"이라며 "K해양방산의 글로벌 경쟁력 강화와 국내 방위산업 발전에 앞장서겠다"고 강조했다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
