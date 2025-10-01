[포토]채연 홍보대사, 홀트아동복지회 70주년 기념식 참석 축하 인사 전해

채연 홍보대사가 지난 9월 26일(금), 서울 여의도 중소기업중앙회 K-BIZ홀에서 열린 '홀트아동복지회 창립 70주년 기념식'에 참석해 축하 인사를 전하고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



