엔시트론, 동양, 삼성전자 등… 오늘의 신고가 예상 종목은

올해 들어 개인투자자들 사이에서 가장 주목받는 전문가로 김호영 대표의 이름이 빠르게 회자되고 있다. 실전 매매에서 뛰어난 수익률과 압도적인 종목 적중률을 선보이며, 불확실한 시장 속에서도 연일 화제를 모으고 있는 것.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김대표는 회전률을 높여 짧은 기간 내 실전 수익을 실현하는 '단기 트레이딩'에 특화돼 있다. 특히 소액 투자자도 따라올 수 있는 전략을 기반으로 매일 확실한 성과를 보여주며 신뢰를 쌓아가고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

무엇보다도 투자자들의 이목을 집중시키는 이유는 김 대표가 매일 공개하는 **"내일의 신고가 후보 종목"**과 더불어 세밀한 시황 해석과 전망이다.

복잡한 장세에서도 "오늘은 무엇을 사고, 내일은 무엇을 지켜야 하는지"를 친절하고 구체적으로 안내해주기 때문에, 초보 투자자는 물론 숙련된 단기 트레이더에게도 폭넓은 호응을 얻고 있다.

증권가 한 관계자는 "김호영 대표의 전략은 기존 전문가들과 달리 실전 중심으로 빠르게 시장에 대응하는 것이 특징"이라며, "단기 50% 비중 운용 전략은 불안정한 시장에서도 안정적인 수익 기회를 만들어낼 수 있는 방식"이라고 평가했다.

현재 김 대표는 매일 장중 실시간으로 진행되는 단기 트레이딩 전략 공개를 통해 개인투자자들에게 확실한 기회를 제공하고 있으며, 이미 다수의 투자자들이 성과를 직접 체감하고 있다는 후문이다.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

엔시트론 엔시트론 101400 | 코스닥 증권정보 현재가 477 전일대비 71 등락률 +17.49% 거래량 18,006,457 전일가 406 2025.10.02 09:06 기준 관련기사 엔시트론, 3Q 별도 영업익 9억…전년比 4436.8% '↑'엔시트론, 20억원 유상증자…랩지노믹스에 제3자배정엔시트론, 관리종목 탈피…"흑자 기조 지속" 전 종목 시세 보기 close , 동양 동양 001520 | 코스피 증권정보 현재가 1,068 전일대비 76 등락률 +7.66% 거래량 19,905,314 전일가 992 2025.10.02 09:06 기준 관련기사 '증권집단소송법 시행 20년' 소 제기 고작 12건…'문서제출명령' 개선 필요[주가조작과의 전쟁]동양, 안 쓰는 IT기자재 기부…ESG 사업 일환[단독]유경선 유진그룹 회장, "스트롱 YTN 만들 것" 전 종목 시세 보기 close , KS인더스트리 KS인더스트리 101000 | 코스닥 증권정보 현재가 1,391 전일대비 117 등락률 +9.18% 거래량 10,255,783 전일가 1,274 2025.10.02 09:06 기준 관련기사 [특징주]KS인더스트리, 최대주주 변경 공시에↑KS인더스트리, 100억 유증 대상자 변경…임시주총 안건도 확정KS인더스트리, 'KORMARINE 2025' 참가…글로벌 A/S 네트워크 공개 전 종목 시세 보기 close , 애머릿지 애머릿지 900100 | 코스닥 증권정보 현재가 964 전일대비 27 등락률 +2.88% 거래량 2,420,683 전일가 937 2025.10.02 09:06 기준 관련기사 [기로의상장사]애머릿지⑤수상한 CB 거래…대주회계법인 감사 뒷돈 의혹도[기로의상장사]애머릿지④허위 이사회 논란…서명 '복붙' 의혹도[기로의상장사]애머릿지③회사 건물 빼돌린 최대주주 의혹 전 종목 시세 보기 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 89,800 전일대비 3,800 등락률 +4.42% 거래량 9,616,451 전일가 86,000 2025.10.02 09:06 기준 관련기사 [특징주]SK하이닉스·삼성전자, 오픈AI 동맹에 급등 [혁신의 심장, 기업연구소⑭]시대와 방향에 따라 변모…R&D 2.0시대 맞은 기업연구소[굿모닝 증시]코스피, 반도체 중심 상승 전망…추석 이후 낙관론도 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>