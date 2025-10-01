강원도교육청, 추석 연휴 교육기관 주차장 무료 개방

도내 학교·교육지원청 등 562곳 3~9일까지 개방

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)이 추석 연휴 기간인 3일부터 9일까지 고향을 찾는 귀성객들의 편의 제공을 위해 학교, 교육지원청 등 562곳 주차장을 무료로 개방한다.

주차장 위치와 개방 시간에 대한 자세한 정보는 도교육청 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

연휴 기간 내 주차를 관리하는 인력이 없으므로 학교(기관) 주차장 이용자는 긴급한 상황이 발생하거나 차량 보호를 위해 반드시 차량 앞면에 연락처를 남기고 주차시간 준수, 쓰레기 무단 투기 금지, 시설물 훼손 방지 등의 이용 수칙을 지켜야 한다.

김남학 행정과장은 "추석 연휴 교육기관 주차장 무료 개방이 고향을 찾는 귀성객들의 주차 편의에 작은 보탬이 되기를 기대한다"며 "모두가 함께 사용하는 공간인 만큼 이용 수칙을 준수해 달라"고 당부했다





