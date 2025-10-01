본문 바로가기
도시재생 친환경 경영 이어간다… 부산도시공사, ‘ESG 저탄소 우수기관’ 인증

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.01 13:22

국토부 인가 도시재생안전협회… ‘저탄소 인증’ 수여

시민과 함께 친환경 부산형 도시재생사업 추진 성과

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 국토교통부 인가 사단법인 도시재생안전협회(협회장 한제영)로부터 'ESG 저탄소 우수기관' 인증을 획득했다.

ESG 인증식. BMC 제공

ESG 인증식. BMC 제공

도시재생안전협회가 주관하는 'ESG 저탄소 우수기관 인증제도'는 공공기관·기업·지방자치단체를 대상으로 온실가스 감축 노력과 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 성과를 종합 평가해 부여하는 제도다.


부산도시공사는 부산 지역 공공기관 가운데 최초로 이번 인증을 받았다. 도시재생사업에 친환경적 가치를 접목하고 공공부문 탄소 배출 절감과 ESG 경영 실천 노력을 인정받은 결과다.

△친환경 제품 판로 개척 지원 △취약계층 주택 내 저탄소 활동 강화 △친환경 제품 제작 컨설팅 △지역 친환경 농산물 활용 및 집수리 지원 등 도시재생 분야에서의 다양한 활동이 높은 평가를 받았다.


우수기관 인증 수여식은 지난 9월 29일 공사 BMC홀에서 열려, 인증서와 인증패가 전달됐다.


신창호 사장은 "이번 인증은 공사가 ESG 친환경 기관으로 한 단계 더 도약하는 계기가 됐다"며 "시민과 함께하는 친환경 부산형 도시재생사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
