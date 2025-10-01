강원도 중등학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행 계획 공고

강원도교육청, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용

2026학년도 강원특별자치도 중등학교 교사 등 총 212명 선발

강원특별자치도교육청(교육감 신경호)은 1일 '2026학년도 강원특별자치도 중등학교 교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험 시행계획'을 도교육청 누리집에 공고했다.

도교육청은 2026학년도 중등학교 교사 등에 공립 190명, 사립 22명으로 총 212명을 선발할 예정이다.

공립 선발예정 인원은 18개 과목 190명(일반 174명, 장애 16명)으로 지난해 25개 과목 162명(일반 149명, 장애 13명)보다 28명 증가했고, 사립 선발 예정 인원은 22명(11개 법인, 11과목)으로 지난해 21명(9개 법인, 12과목)보다 1명 증가했다.

사립학교법 개정에 따라 사립학교에서 교원을 신규 채용하는 경우, 제1차(필기)시험을 관할 교육감에게 위탁해 실시해야 한다.

원서 접수는 10월 13일부터 17일까지이며, 온라인 교직원 채용을 통한 인터넷 접수만 가능하다.

제1차 시험은 11월 22일, 제2차 시험은 2026년 1월 14일과 1월 20일부터 21일까지 3일간 각각 실시한다. 최종 합격자는 2026년 2월 5일 도교육청 누리집을 통해 발표할 예정이다.

임용시험 시행계획 세부 내용은 도교육청 누리집(소식·시험·채용-인사/시험정보-임용시험-교원임용시험)에서 확인할 수 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



