현대큐밍, 탑퍼 교체 서비스·정기 위생 관리 강화 ‘네스트라 매트리스’ 선보여

- 라이프사이클 맞춤 수요 반영, 렌탈 관리 기반 매트리스 시장 수요 확대 겨냥

- 웰니스 전용 라인업 네스트라 (NESTRA) 첫 제품, 렌탈 기반 수면 케어 시장 본격 진출

국내 렌탈 기반 라이프 케어 시장은 위생과 편의를 넘어, 건강한 수면을 중심으로 한 웰니스 케어로 빠르게 확장되고 있다. 특히 고령층, 자녀 양육 가구, 맞벌이 가구 등 다양한 라이프 사이클별 맞춤 수요가 늘어나며, 단순 매트리스 구매보다 정기 관리가 결합된 렌탈 서비스 수요가 꾸준히 증가하고 있다.

현대렌탈케어의 라이프 토탈 홈케어 브랜드 현대큐밍은 변화하는 시장에 대응해 웰니스 전용 라인업 '네스트라(NESTRA)'를 새롭게 선보이고, 첫 제품으로 '네스트라 매트리스 노바'를 출시했다. 신제품은 매트리스·프레임·파운데이션으로 구성되며, 향후 안마 의자와 소형 휴식 케어 제품까지 순차적으로 확대될 예정이다.

네스트라(NESTRA)는 NEST(안식처)와 TERRA(대지)의 의미를 아우르는 웰니스 전용 라인업으로, 제품과 정기 관리서비스가 결합된 솔루션을 통해 집을 회복과 균형의 공간으로 전환하겠다는 현대큐밍의 전략을 담았다. 매트리스를 시작으로 휴식 케어 전반으로 포트폴리오를 확장하며, 주거 공간 전체를 웰니스 경험으로 넓혀갈 계획이다.

현대큐밍 네스트라 매트리스 노바는 상판 원단에 폴리에스터 100% 니트 삼중직을 적용해 장기간 사용에도 보풀과 먼지가 잘 발생하지 않아 알레르기 민감층에 특히 적합하다. 내부 공기층으로 땀과 습기를 효과적으로 배출해 쾌적한 사용감을 유지하며, 뛰어난 탄성과 복원력으로 오랫동안 깔끔한 형태를 유지한다. 옆단은 그래핀 복합 원단을 사용해 열과 습기 조절 기능을 강화하고 위생성을 높였다. 내부에는 독립 포켓 스프링과 컨투어 3종 폼을 조합해 체압을 안정적으로 분산시키며 꺼짐 없는 지지력을 제공한다. 또한 탑퍼 분리 구조와 렌탈 기간 중 1회 교체 서비스를 통해 위생성과 사용 편의성을 강화했다.

정기 관리 서비스 역시 차별화됐다. 6개월 주기 전문 엔지니어 정기 방문 관리와 함께 ▲UVC 자외선 살균 ▲건·습식 장비 활용 8단계 위생 케어를 제공하며, 여기에 ▲음이온 공기정화 ▲아로마테라피 기능을 더해 단순한 청결을 넘어 공기, 공간, 심리적 안정까지 아우르는 수면 경험을 완성했다.

현대큐밍은 2026년 상반기까지 매트리스 라인업과 디자인형 프레임을 순차적으로 확대할 예정이다. 이를 통해 매트리스, 안마의자, 소형 마사지기 제품으로 이어지는 풀 라인업을 구축하고, 정수기·공기청정기를 넘어 웰니스와 휴식 케어 영역까지 확장하는 토탈 라이프 케어 브랜드로 도약한다는 전략이다.

현대큐밍 관계자는 "네스트라는 집을 웰니스의 터전으로 바라보는 현대큐밍의 전략 라인업"이라며, "이번 매트리스 출시와 관리 서비스 강화를 통해 토탈 라이프 케어 브랜드로서의 입지를 확장해 나가겠다"고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>