GIST, 자율주행차 인식 시스템 취약점 진단 알고리즘 개발

(왼쪽부터) GIST AI융합학과 박사과정 김광빈 학생, 김승준 교수. AD 원본보기 아이콘

광주과학기술원(GIST)은 AI융합학과 김승준 교수 연구팀이 자율주행차에 활용되는 시각 인식 시스템의 보안 취약점을 진단할 수 있는 새로운 '적대적 공격' 알고리즘을 개발했다고 1일 밝혔다.

자율주행차는 도로 위 보행자, 차량, 차선, 신호등 등 다양한 객체를 실시간으로 정확하게 인식해야 안전하게 주행할 수 있다. 이를 가능하게 하는 핵심 기술이 바로 의미 분할 모델이다. 이번 연구는 자율주행차가 의미 분할 모델에 가해질 수 있는 공격을 사전에 파악해, 더욱 안전하고 신뢰성 높은 자율주행 시스템을 구축하는 데 기여할 것으로 기대된다.

최근 딥러닝 기반 모델은 적대적 공격이라 불리는 교묘한 데이터 변형에 취약한 것으로 알려졌다. 사람의 눈으로는 거의 구분되지 않는 미세한 변화에도 딥러닝 기반 모델이 보행자를 도로 표지판으로 인식하거나 신호등을 무시하는 등의 오류가 발생할 수 있어 안전을 위협한다. 이에 연구팀은 의미 분할 모델의 구조적 특성에 주목해 기존 공격 방식보다 훨씬 정밀하게 취약점을 드러낼 수 있는 새로운 공격 기법을 고안했다.

자율주행차의 취약점 진단에 사용되는 기존 적대적 공격이 단순히 무작위 오류를 유발하는 데 그쳤다면, 이번 연구는 보행자·차선·신호등처럼 서로 다른 객체들이 계층적으로 구분되는 구조를 반영해 실제 주행 상황에서 더 위협적인 오류 시나리오를 구현했다.

의미론적 계층 구조 기반 적대적 공격 기법 개요. 원본보기 아이콘

실험 결과, 연구팀이 새롭게 개발한 기법은 주야간 주행 환경에서 자율주행차의 시각 인식 모델을 기존보다 3.4배 이상 교란시키는 등 월등히 높은 공격 성공률을 보였다. 자율주행 상황을 모사한 테스트에서는 신호등·보행자·차선 등 핵심 객체의 인식률을 95.3%에서 3.23%로 급감시켜, 의미 분할 모델의 취약성을 실증했다.

이번 연구는 단순히 강력한 공격 기법을 제시한 데 그치지 않고, 모델이 특히 취약한 의미 단위 계층을 규명했다는 점에서 의미가 크다. 이는 향후 더 안전하고 신뢰성 높은 자율주행 인식 시스템을 설계하는 데 중요한 기초 자료로 활용될 수 있다.

연구팀은 이번 성과가 자율주행 분야를 넘어 지능형 교통 시스템(ITS), 스마트시티 보안, 로봇, 국방 등 다양한 인공지능(AI) 응용 분야의 안전성을 높이는 데 기여할 것으로 기대하고 있다.

김승준 교수는 "이번 연구는 자율주행차의 시각 인식 시스템이 가진 근본적인 취약점을 체계적으로 분석할 수 있는 도구를 제공한다"며 "이론적으로 가장 취약한 시나리오를 사전에 분석·진단해 더욱 견고한 방어 전략을 수립하고, 궁극적으로 자율주행차의 안전성과 신뢰성을 크게 향상시킬 수 있을 것이다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



