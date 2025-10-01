채널코퍼레이션, '대한민국 디지털 미래혁신대상' 서울시장상 수상

AI 부문 수상

채널코퍼레이션은 '제9회 대한민국 디지털 미래혁신대상'에서 서울특별시 시장상을 받았다고 1일 밝혔다.

'대한민국 디지털 미래혁신대상'은 과학기술정보통신부가 주최하고 한국인공지능·소프트웨어산업협회가 주관하는 행사로, 디지털 혁신을 선도해 국가 산업 및 경제 활성화에 기여한 기업을 발굴하기 위해 마련됐다.

김병민 서울특별시 정무부시장(왼쪽)과 박세희 채널코퍼레이션 최고운영책임자(COO)가 '제9회 대한민국 디지털 미래혁신대상'에서 기념 촬영을 하고 있다. 채널코퍼레이션 AD 원본보기 아이콘

채널코퍼레이션은 인공지능(AI) 에이전트 '알프(ALF)'를 활용한 고객 상담 효율화로 ▲기술성 ▲혁신성 ▲발전성 등에서 우수한 평가를 받아 수상의 영예를 안았다. 시상식에는 김병민 서울특별시 정무부시장이 참석해 상장을 수여했다.

알프는 자연어 기반으로 대화 맥락을 이해하고, 상담에 필요한 정보를 찾아 단순·반복 문의 응대 업무를 수행한다. 출시 1년 만에 패션·뷰티·여행·F&B 등 누적 2000여개 기업이 고객 상담 채널에 알프를 도입했으며, 평균 40% 이상의 AI 상담 해결률을 기록하고 있다.

채널코퍼레이션은 이와 함께 실제 상담 현장에서 AI 활용 범위를 확장해 업무 효율을 극대화하고자 기술 개발에 매진하고 있다. 올해 사내 업무 보조용 AI '팀 알프'와 음성 AI 상담 기능 '전화 알프'를 연달아 출시했으며, 이달 말에는 예약·주문 변경·취소·교환·반품 등 능동적인 업무 수행이 가능한 '알프v2'를 선보일 계획이다.

최시원 채널코퍼레이션 대표는 "이번 수상은 AI로 상담사 업무 부담을 줄이는 동시에 고객 경험을 개선한 성과를 인정받은 의미 있는 결실"이라며 "앞으로도 비즈니스 최접점인 상담 영역에서 디지털 전환을 이끄는 혁신을 통해 대한민국 경제 발전에 이바지할 수 있도록 힘쓰겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>