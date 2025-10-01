본문 바로가기
T우주 구독하면 티빙&웨이브 결합상품이 한달 6500원

김보경기자

입력2025.10.01 09:23

수정2025.10.01 09:50

국내 온라인동영상서비스(OTT)인 '티빙&웨이브' 결합 상품을 SK텔레콤 구독 서비스로 이용할 수 있게 된다.

T우주 구독하면 티빙&웨이브 결합상품이 한달 6500원
SKT는 자사의 구독 플랫폼 T우주에서 티빙&웨이브 결합 상품을 1일 출시한다고 밝혔다.


'T 우주패스 티빙&웨이브' 상품은 광고형(6500원), 스탠다드(1만3900원), 프리미엄(1만7900원) 등 세 가지로 구성된다. 이들 상품은 정상 판매가 대비 최대 1600원 할인된 가격에 이용할 수 있다.

이번 상품 출시를 기념해 T멤버십에서 특별 프로모션을 진행한다. 오는 6~10일 티빙&웨이브 광고형 2개월 50% 할인 쿠폰(다음달 5일까지 사용 가능)을 제공한다. 또한 참여 고객 중 추첨을 통해 1만명에게 네이버페이 포인트 5000점을 지급한다.


5GX 프라임플러스(티빙) 이상 요금제를 쓸 경우 추가 옵션으로 T 우주패스 티빙&웨이브 결합 상품도 선택할 수 있게 된다.


5GX 프라임플러스(티빙) 요금제는 '광고형', 5GX 프리미엄(티빙) 요금제는 '스탠다드', 5GX 플래티넘(티빙) 요금제는 '프리미엄' 상품을 각각 옵션으로 선택 가능하다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
