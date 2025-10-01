본문 바로가기
한기대, AI·로봇 혁신작품 '코엑스 무대 장악'

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.10.01 09:16

시계아이콘00분 34초 소요
조음 훈련 서비스·AI 바텐더 로봇 등 학생 창의 작품 7종 공개

한국기술교육대학교 유길상 총장이 지난 30일서울 코엑스에서 개최된 ‘인공지능 페스타’에서‘4족 보행 정찰 로봇’시연을 관람하고 있다.



한국기술교육대학교가 서울 코엑스에서 열린 '인공지능 페스타(AI Festa) 2025'에서 학생들이 직접 개발한 AI·로봇 혁신작품을 선보이며 관람객들의 눈길을 끌었다.


1일 한기대에 따르면 과학기술정보통신부 주최, 한국인공지능·소프트웨어산업협회 주관으로 열린 이번 행사에는 350여 개 기관·기업이 참가하고 3만여 명이 방문한 국내 최대 AI 축제이다.

한기대는 산업현장에서 활용 가능한 창의적 연구 성과를 소개하며 주목을 받았다.


가장 큰 관심을 모은 작품은 조음 훈련 서비스 '말:뻗'이다. 발음 장애인을 대상으로 음성을 분석해 즉각 피드백을 제공하고, 게임 요소를 접목해 효과적인 훈련을 돕는 온라인 서비스로, 지난달 열린 '2025 SW중심대학 디지털 경진대회'에서 대상을 수상한 바 있다.


또 ▲음성 대화로 칵테일을 추천·제조하는 AI 바텐더 로봇 ▲사진 합성 기술로 온라인 쇼핑 반품률을 낮추는 AI 가상 피팅 솔루션 ▲감정 분석 기반 AI 음성일기 앱 ▲상담사 스트레스를 줄여주는 전화상담사 감정 보호 시스템 등 학생들의 기발한 아이디어가 담긴 작품들도 큰 호응을 얻었다.

유길상 총장은 "학생들의 연구 성과를 국민에게 직접 공개하고, 대학과 기업·기관의 협력 기회를 확대하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 AI·SW 산업을 선도할 실무형 인재 양성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr


