인천관광공사-여기어때, 10~11월 '인천상회 특별전'

박혜숙기자

입력2025.10.01 09:07

인천시와 인천관광공사는 국내 대표 여행·여가 플랫폼 '여기어때'와 손잡고 '인천상회 특별전' 온라인 팝업스토어를 11월 30일까지 2개월간 운영한다.


이번 기획전은 인천 관광기업들의 실질적인 판로 개척과 시장성 검증을 목표로, 단순 홍보를 넘어 실제 판매와 소비자 반응 데이터를 통해 제품과 서비스 경쟁력을 점검하게 된다.

'인천상회 특별전' 홍보 포스터. 인천관광공사

'인천상회 특별전' 홍보 포스터. 인천관광공사

팝업스토어에는 인천을 기반으로 한 관광기업 총 13개사가 참여한다. 섬 여행과 요트투어, 원도심 수채화 체험(붓길 투어), 반려견과 함께하는 감성 차박, 선사유적 탐방 등 인천의 다양한 관광지를 체험할 수 있다.


또 '인천 앞바다 첫 사이다', 지역 특산물을 활용한 막걸리·호두과자 등 먹거리, 인천의 향 '김구 향수', 감성 마그넷, 로컬 매거진 등 개성 있는 굿즈도 선보인다.


소비자는 구매 금액대에 따라 차등 적용되는 쿠폰을 받아 5000원에서 최대 6만원까지 할인 혜택을 누릴 수 있다. 이를 통해 소비자는 합리적인 가격으로 인천 관광기업의 다양한 상품을 체험하고, 기업은 보다 폭넓은 고객층과 만날 수 있다.

인천관광공사 관계자는 "인천의 특색 있는 관광 상품과 콘텐츠가 전국 소비자와 만나 로컬 관광산업 성장에 기여하길 기대한다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
