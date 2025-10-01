NH투자증권, 공휴일 해외주식 결제·환전·배당 서비스 오픈

NH투자증권은 고객들의 해외주식 투자 편의를 위해 공휴일 '해외주식 결제·환전·배당' 서비스를 운영한다고 1일 밝혔다.

이에 개천절은 물론 다가오는 추석 연휴 기간에도 해외주식 매매 결제와 환전 서비스가 평일과 동일하게 이뤄진다. 다만 주말은 기존과 동일하게 제외된다.

NH투자증권은 해외 주요 증시가 국내 연휴 기간에도 정상적으로 운영되는 점을 고려해 추석 연휴에도 해외주식 결제, 환전, 배당지급 등을 정상 운영한다. 이에 개천절은 물론 다가오는 추석 연휴 기간에도 해외주식 매매 결제와 환전 서비스가 평일과 동일하게 이뤄진다. 현금배당금도 대형 증권사중 유일하게 지연없이 입금된다. 결제자금 및 배당금의 빠른 수령을 통해 자금의 유연한 재투자가 가능해질 것으로 기대된다.

이재경 NH투자증권 리테일 총괄 부문장은 "국내 연휴에도 해외 증시는 쉬지 않고 돌아가는 만큼 고객들의 해외주식 투자에 차질이 없도록 관련 서비스를 시작했다"며 "해외주식 투자 고객들은 연휴 기간 중에도 안심하고 서비스를 이용하시길 바란다"고 말했다.





