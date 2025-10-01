본문 바로가기
배민, 협약보증 대출 8개월 만에 소상공인 2000여명 지원

이성민기자

입력2025.10.01 08:58

카카오뱅크·지역신보와 1000억 규모 협약
"중저신용자 65%…최저 1%대 금리 지원"
일부 지역 신청 조기 마감…연내 전국 확대

배달의민족이 소상공인 협약 보증 대출 2차 사업을 시작한 지 8개월 만에 2000여명의 소상공인을 지원했다.


배민 운영사 우아한형제들은 소상공인 협약 보증 대출 2차 사업을 시작한 이후 지난달까지 600억원이 넘는 대출보증을 진행했다고 1일 밝혔다.

배민, 협약보증 대출 8개월 만에 소상공인 2000여명 지원
원본보기 아이콘

이 사업은 우아한형제들이 지난 1월 카카오뱅크, 지역신용보증재단과 맺은 1000억원 규모 협약보증 대출 프로그램을 위한 업무협약의 일환이다. 우아한형제들과 카카오뱅크가 각각 35억원씩 총 70억원을 마련하고 이를 보증 재원으로 활용하는 것이 골자다. 지역신보재단은 이를 바탕으로 소상공인에 보증서를 발급해주고 카카오뱅크가 대출 심사와 지급을 진행한다.

2차 사업은 광주·부산·대구·인천·세종·울산·충북 등 7개 지역에서 이미 신청이 마감됐다. 경북 지역의 경우 산불 피해와 경주 APEC 정상 회의 일정 등을 고려해 75억원에서 150억원으로 보증 규모를 늘렸다. 배민은 올해 안으로 협약 보증 대출 지역을 전국으로 확대할 예정이다.


현재까지 대출 보증을 받은 업주 중 중저신용자 비중은 약 65%에 달한다. 기존 1금융권 상품에서 쉽게 대출을 받지 못했던 소상공인들이 보증 재원을 통한 보증서 발급으로 최저 1%대의 낮은 금리를 지원받았다는 것이 배민 측 설명이다.


김중현 우아한형제들 가치경영실장은 "경기가 어려운 상황에서 이번 협약 보증 대출 2차 사업으로 많은 외식업주분이 좋은 호응을 보내주신 만큼 더 많은 도움을 드릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
