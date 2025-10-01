[오늘의신상]"대세와 대세의 만남"…세븐일레븐, 업계 최초 '말차하이볼' 출시

말차맛 관련 상품 매출 전년比 9배 ↑

2일, 국내 최초 말차맛 캔 하이볼 출시

세븐일레븐은 오는 2일 국내 최초로 말차맛 캔 하이볼 '말차하이볼'을 출시한다고 1일 밝혔다.

이는 MZ세대를 중심으로 시작된 말차 열풍이 단순한 유행을 넘어 문화 현상의 중심으로 자리 잡으면서다. 세븐일레븐에 따르면 최근 두 달(8~9월)간 아이스크림, 디저트, 스낵 등 말차맛 관련 상품 매출은 전년 동기 대비 9배 올랐다. 이에 힘입어 세븐일레븐도 지난 8월부터 막걸리, 샌드위치 제주 말차를 활용한 디저트빵 등 이색 말차 차별화 상품을 선보이고 있다.

세븐일레븐은 오는 2일 국내 최초로 말차맛 캔 하이볼 '말차하이볼'을 출시한다고 1일 밝혔다. 세븐일레븐 제공

이번에 선보이는 말차하이볼은 최근 낮은 도수의 주류를 찾는 수요가 늘어나는 트렌드에 맞춰 출시됐다. 지난달 17일부터 순차적으로 선보인 말차 디저트 2종(제주에서 온 말차크림롤, 제주에서 온 말차크림도넛)과 같이 청정 제주의 말차를 활용했다.

알코올 도수 3도에 맞춘 말차하이볼은 전통적인 '말차'의 매력을 현대적 주류인 '하이볼'과 결합했다. 캔 하단부에 일부 가라앉은 말차를 부드럽게 흔들어 마시면 깊고 풍부한 맛을 느낄 수 있다. 상품 패키지로는 말차를 상징하는 녹색캔에 말차 가루를 전면에 배치했다.

세븐일레븐은 하이볼 카테고리에서 이색 상품들을 지속적으로 개발하고 있다. 송승배 세븐일레븐 음료주류팀 양주·와인 담당 MD는 "최근 전 세계적으로 말차 시장이 급성장하는 가운데 국내 MZ세대를 중심으로 말차 상품에 폭발적인 관심을 보이는 상황"이라며 "최근 주류 시장에서는 무조건 취하는 것보다는 부담 없이 즐기는 것을 선호하는 경향이 짙어지고 있어 이번 말차하이볼이 20·30세대와 여성 고객층을 중심으로 높은 관심을 보일 것으로 예상된다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



