한국투자신탁운용 ACE ETF 순자산액 20조원 돌파

금현물·미국 기술주 투자 ETF, 성장세 기여

미국 및 국내 채권형 상품 성장세도 눈길

"투자자에게 필요한 우수한 상품 선보일 것"

한국투자신탁운용은 ACE 상장지수펀드(ETF)의 총 순자산액이 20조원을 돌파했다고 1일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난달 30일 기준 국내 상장된 ACE ETF는 100개다. 100개 합산 순자산액은 20조2760억원으로 집계됐다. 연초까지만 해도 13조원 수준이었던 순자산액이 9개월 만에 57.91% 증가했다.

ACE ETF의 순자산액 증가를 이끈 대표 상품은 ACE KRX금현물 ETF다. ACE KRX금현물 ETF는 지난 2021년 한국투자신탁운용이 국내 최초로 선보인 금현물형 ETF로, 올해 들어 순자산액이 1조5519억원 증가했다. ACE ETF 중 가장 큰 규모의 순자산액 증가 폭으로, 전일 기준 순자산액은 2조1747억원으로 집계됐다.

미국 기술주 투자 상품 또한 ACE ETF 성장세에 크게 기여했다. 한국투자신탁운용은 지난 2022년 ETF 브랜드를 'ACE'로 변경한 이후 줄곧 미국 기술주 투자를 강조하며 신상품을 선보였다. 그 결과 ACE ETF 라인업 중 기술주 관련 상품은 16개까지 늘어났고, 해당 ETF의 합산 순자산액은 5조4928억원에 달한다. 올해 들어서만 38.45% 늘었다.

상품별로는 ACE 미국나스닥100 ETF의 순자산액이 7062억원 늘었고 ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF(3924억원)와 ACE 미국빅테크TOP7 Plus ETF(2405억원) 등도 증가했다. 리브랜딩 직후 상장한 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF 또한 올해 들어 순자산액이 486억원 성장했다. 현재 각 상품의 순자산액은 2조원, 1조1314억원, 8218억원, 4227억원이다.

채권형 상품의 성장세도 주목할 만하다. 한국투자신탁운용이 국내 최초로 선보인 미국 장기국채 현물형 상품인 ACE 미국30년국채액티브(H) ETF의 순자산액은 5431억원 증가한 2조3360억원이 됐다. 해당 상품의 환노출형인 ACE 미국30년국채액티브 ETF 또한 2334억원 늘어난 3086억원으로 집계됐다. 올해 신규 상장한 ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 ETF는 상장한 지 2주만인 지난 19일 순자산액 1000억원을 돌파했다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "ETF 브랜드를 ACE로 변경한 이후 3년 만에 순자산액은 6배 이상 증가했다"며 "점유율은 2배 가까이 늘었다"고 말했다. 이어 "브랜드명 'ACE'가 의미하는 것처럼 고객 전문가(A Client Expert)가 되기 위해 고객이 필요로 하고, 고객에게 필요한 상품을 공급하기 위해 노력한 결과"라고 설명했다.

남 본부장은 "ACE의 지향점은 탁월함(Excellence)"이라며 "ACE KRX금현물 ETF나 데일리타겟커버드콜 시리즈, 미국30년국채 시리즈 등과 같이 고객에게 필요하지만 시장에 없던 상품을 꾸준하게 선보일 것"이라고 강조했다.

ETF 상품은 모두 실적배당형 상품으로 과거 성과가 미래 성과를 보장하지 않는다. 또한 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있어 유의해야 한다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



