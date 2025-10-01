본문 바로가기
수원남부소방서, 경기도청 전산실 화재 등 재난점검

이영규기자

입력2025.10.01 08:39

시계아이콘00분 26초 소요
경기 수원남부소방서가 지난달 30일 수원 광교 경기도청 전산실에 대한 화재안전 컨설팅을 진행했다.


이번 컨설팅은 대전 국가정보자원관리원 화재에 따른 후속 조치 일환으로 추진됐다. 경기도청 전산실은 행정 및 각종 민원 자료를 보유하고 있어 화재 발생 시 막대한 피해가 우려되는 곳이다.

고영주 수원남부소방서장(중앙)이 지난달 30일 수원 광교 경기도청 전산실을 찾아 화재 위험요인 등에 대해 시설 관계자와 이야기를 나누고 있다. 수원남부소방서 제공

고영주 수원남부소방서장(중앙)이 지난달 30일 수원 광교 경기도청 전산실을 찾아 화재 위험요인 등에 대해 시설 관계자와 이야기를 나누고 있다. 수원남부소방서 제공

수원남부소방서는 이날 도청 전산실의 화재 위험 요소를 점검하고, 화재 등 재난 발생 시 소방대원 현장 활동과 관련해 적극적으로 협조해 달라고 당부했다. 또 전산실 관계자들과 함께 화재 발생 시 초기 대응 요령을 숙지하고, 자율적인 안전관리 강화를 위한 개선사항을 안내했다.


고영주 수원남부소방서장은 "도청 전산실은 도민 생활과 직결되는 전산망이 운영되는 핵심 시설인 만큼 화재 예방과 철저한 안전관리가 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 주요 시설을 대상으로 맞춤형 화재 안전 컨설팅을 지속 추진해 행정 공백 없는 안전한 지역사회 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
