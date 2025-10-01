한앤컴퍼니, SK디앤디 경영권 인수…공개매수 추진

소액주주 지분, 경영권 지분과 동일가에 공개매수

자진 상장폐지 예정

사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니(이하 한앤코)가 종합 부동산 개발회사 SK디앤디 경영권 인수를 한다.

한앤코는 1일 공시를 통해 SK디앤디 공동경영 지배주주인 SK디스커버리가 보유한 지분 전량(지분율 31.27%)을 주당 1만 2750원에 인수하는 내용의 주식매매계약을 체결했다고 밝혔다. 매매대금은 약 742억 원이다.

한앤코는 동시에 잔여 상장지분 전량을 공개매수로 취득해 자진 상장폐지를 추진할 계획이다. 주당 매매가는 최대주주인 SK디스커버리 측 지분 인수가와 동일한 1만 2750원이다. 소액 주주에게도 똑같은 경영권 프리미엄을 제공하는 셈이다.

이번 공개매수 가격은 개시일 전일 기준 SK디앤디 52주 최고가보다 높은 수준이다. 전일 종가보다는 13.9%, 직전 1·3·6·12개월 평균 주가 대비로는 각각 24.4%, 26.4%, 32.8%, 46.3%의 프리미엄을 인정한 가격이다.

한앤코는 2018년 SK디앤디에 투자하며 SK디스커버리와 공동 지배주주로 함께 경영해 왔다. 그러나 SK디앤디가 영위하는 부동산 개발업이 분기 단위로 실적을 공시해야 하며 일반 투자자가 참여하는 상장 회사에 어울리지 않는다고 보고, 기업의 성장 잠재력을 발현하기 위해 이번 상장폐지를 추진하기로 했다.

부동산 개발회사는 장기투자를 전제로 초기에 대규모 자본을 투입하고 차입금을 조달한다. 이후 인허가, 상품 구성, 시공 및 원가 관리, 분양, 임차인 확보 등 프로젝트를 장기간 진행한다. 통상 프로젝트가 완료 시점에 이르러서야 수익을 인식한다. 사업이 최초 계획대로 진행되지 않았을 때는 손실이 발생하고 추가 자금 투입이 필요할 수 있는 내재적 리스크를 보유하고 있다. 그러므로 안정적인 실적을 유지하면서 회사의 본질가치를 주가에 반영하기 어려운 사업구조이다.

이러한 특성 때문에 부동산 개발회사가 상장된 사례는 해외에서도 찾아보기 어렵고, 국내에는 SK디앤디가 유일하다는 게 한앤코 측 설명이다.

한앤코 관계자는 "지난 7년간 SK디앤디에 대한 공동 경영을 통해 부동산 개발업에 대한 이해도 및 전문성을 축적해왔다"면서 "향후 SK디앤디를 비상장회사로 전환해 장기적인 기업 가치를 극대화하도록 노력할 것"이라고 했다.

한편, 이번 공개매수는 이달 1일부터 29일까지 진행된다. 공개매수 결제일은 31일이다. 공개매수에 응모한 주식은 전부 매수할 예정이고, 공개매수 대금은 현금으로 지급된다. SK디스커버리와의 주식매매계약 종결 예정일은 SK디앤디가 상장 폐지되는 날과 계약 체결일로부터 6개월이 경과한 날 중 먼저 도래하는 날로부터 1개월째 또는 당사자들이 달리 합의하는 날이다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



